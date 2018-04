Primo trailer del finale di The Walking Dead 8 | Rick e i suoi nella trappola di Negan?

Il film su Harry e Meghan si mostra in un Primo trailer - tra Peter Pan e giraffe (video) : Manca ancora circa un mese e mezzo all'attesissimo royal wedding del minore di casa Windsor, ma il primo trailer del film su Harry e Meghan ha già pensato ad accendere le aspettative per il grande evento. Sei giorni prima del "lo voglio" che i due fidanzati pronunceranno il prossimo 19 maggio, infatti, l'emittente britannica Lifetime trasmetterà Harry & Meghan: A Royal Romance, che ripercorrerà la storia d'amore tra i due. Del film era ...

Spyro Reignited Trilogy : Annuncio ufficiale e Primo Gameplay Trailer : Activision annuncia ufficialmente il ritorno di Spyro con la Reignited Trilogy, in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Il ritorno di Spyro In Spyro Reignited Trilogy, i giocatori potranno rivivere le avventure del celebre draghetto con la trilogia originaria in alta definizione. La trilogia ...

Alla scoperta dell'odissea aerea di Above nel Primo trailer ufficiale : In occasione del PAX East c'è stato spazio per il reveal ufficiale di un nuovo progetto sicuramente da tenere d'occhio all'interno del panorama indie. Un titolo che è stato presentato come un'odissea aerea ricca di elementi narrativi e che sarà disponibile su PC e console non meglio specificate nel corso del 2019.Above, il progetto del team danese Mighty Moth, ci farà vestire i panni di un giovane ed eroico pilota che dovrà avventurarsi in una ...

Call of Duty : WWII - il DLC The War Machine riceve il suo Primo trailer Video : Se siete stati eccitati dall'annuncio del prossimo DLC relativo a Call of Duty: WWII ma ancora siete ansiosi di scoprire i suoi contenuti, ebbene la lunga attesa è finalmente finita. Activision e Sledgehammer Games hanno infatti condiviso il primo trailer di The War Machine, per darci un'idea di cosa proporra' l'espansione in questione. Cosa mostra il primo trailer dedicato a The War Machine Il filmato propone uno sguardo al gameplay di ogni ...

Shiin : la nuova avventura horror per Nintendo Switch riceve il Primo trailer ed una data di lancio : Quest'oggi Experience ha pubblicato il primo trailer per la prossima avventura horror che metterà piede per Nintendo Switch, riporta Dualshockers.Il gioco si intitola Shiin e la versione per Switch si aggiunge a quella PS4 e PS Vita precedentemente lanciate in Giappone.Sappiamo inoltre la data di lancio giapponese: il gioco sarà accessibile al pubblico a partire dal 28 giugno. Il prezzo originariamente annunciato era di 5.800 yen, ma è stato ...

Hellblade : Senua's Sacrifice in 4K e HDR : Primo trailer della versione Xbox One X : Solo qualche minuto fa Ninja Theory ha presentato il primo trailer ufficiale della versione Xbox One X di Hellblade: Senua's Sacrifice, il pluripremiato titolo dello studio indipendente con sede a Cambridge uscito inizialmente su PC e PS4 e finalmente in arrivo per le console di casa Microsoft.Le sequenze del trailer sono state tratte direttamente dal gioco in versione Xbox One X e sono a dir poco impressionanti in 4K e HDR. Gli utenti Xbox One ...

Loro - il Primo trailer ufficiale del film di Sorrentino su Berlusconi. L’opera uscirà in due parti : Paolo Sorrentino riparte da Totò. È online il primo trailer ufficiale di Loro 1. Ed è subito una strimpellata Berlusconi-Mariano Apicella, a bordo piscina, sulle note di Malafemmena, con ieratiche carrellate riassuntive di mezzi busti sul codazzo di olgettine, cuori infranti, amanti, utilizzatori finali. Tutti rapiti e rapite ad osservare il Caimano/Servillo in profondità di campo. “Pecché ‘ncopp’a sta terra/Femmene comme a te/Non ce ...

The Handmaid’s Tale - il Primo trailer della seconda stagione : “È questo l’aspetto che ha la libertà?“: è con queste parole che si apre il primo trailer ufficiale della seconda stagione di The Handmaid’s Tale, in arrivo a fine aprile. Nelle prime immagini troviamo la protagonista Difred (Elisabeth Moss) nella stessa situazione in cui l’abbiamo lasciata alla fine del precedente ciclo di episodi, ovvero sul furgone nero che la porterà verso la libertà o verso la punizione, poco ...

Primo trailer di The Originals 5 : le lacrime di Klaus e il sangue di Elijah : Primo trailer di The Originals 5 e Primo sguardo all'ultima stagione della serie nata da una costola di The Vampire Diaries. Julie Plec ha deciso sei anni fa di dare vita ad una serie tv incentrata sugli Originali, i Mikaelson, portando via anche qualcosa di importante e bello che stava rendendo interessanti le nuove stagioni di The Vampire Diaries. In molti imputano proprio alla nascita dello spin off il calo degli ascolti della serie madre ...

Karate Kid - il Primo trailer il Cobra Kai riapre i battenti : Sono passati 34 anni da quando con un incredibile calcio Daniel LaRusso vinse il suo primo torneo di Karate e riuscì a sconfisse il bullo della scuola e suo acerrimo avversario Johnny Lawrence: dopo Karate Kid arriva Cobra Kai con un nuovo trailer lungo. Cobra Kai, anticipazioni e curiosità La saga prodotta da You Tube Red dal titolo Cobra Kai riporta su un tatami due vecchi avversari, ossia Johnny Lawrence – William Zabka e Daniel ...

Gli sviluppatori di Oxenfree pubblicano il Primo trailer per il loro prossimo gioco intitolato Afterparty : Dopo la loro acclamata avventura indie Oxenfree, rilasciata nel 2016, lo sviluppatore Night School Studio è pronto per lavorare al suo prossimo progetto, intitolato Afterparty, per il quale è stato rilasciato il primo trailer riportato da Dualshockers.Night School Studio ha pubblicato il primo trailer di gameplay per il suo gioco dove tutto ruota intorno alla storia di due amici di nome Milo e Lola, due migliori amici recentemente deceduti e ...