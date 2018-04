Prezzo stracciato per Destiny 2 a meno di 20 euro su Amazon | l’offerta

optimaitalia

(Di lunedì 9 aprile 2018)2 è al centro di un'offerta pazzesca su, visionabile a questo indirizzo:di soli 19,99. Se non avete ancora comprato lo sparatutto online di Bungie forse questo è il momento giusto, parliamo della versione PS4. Non solo, perché la versione di2 presente supropone un DLC esclusivo . Un codice scaricabile all'interno della confezione che sblocca l'animazione "Saluto Militare".Il futuro di2 ultimamente sta subendo tutta una serie di importanti cambiamenti. Bungie ha pubblicato una roadmap, che diverse volte già non è stata rispettata. Ultimamente ad esempiolo Stendardo di Ferro è stato rimandato da Bungie, non uscirà più domani 10 aprile. Lo sviluppatore l’aveva annunciato qualche giorno fa, parliamo ovviamente della nuova edizione dello Stendardo di Ferro. Pare che qualcosa sia andato storto all’ultimo momento, da qui la ...