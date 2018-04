Prestito pensionistico | domande al via per l' Ape volontario

today

: Prestito pensionistico, come fare domanda - infoiteconomia : Prestito pensionistico, come fare domanda - NotizieOra : #Pensione Ape volontario: domande al via dal 13 aprile per il prestito pensionistico con gli arretrati… - EPAS_Bitonto : Come presentare la domanda di finanziamento per ottenere l’anticipo pensionistico volontario. Possiedi tutti i req… -

(Di lunedì 9 aprile 2018), dal 13 aprile sarà possibile presentare la domanda per ottenere l'assegno per l'Ape. E' quanto è emerso dall'incontro che si è tenuto in...