“Prendi la bici e | con umiltà | vai a dare il tuo sostegno a Di Maio” L’appello

(Di lunedì 9 aprile 2018) Per Adriano Celentano l’unica alleanza possibile per salvare il Paese è quella tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Quello che arriva dal cantante e showman non è solo un consiglio ma un vero e proprio appello per il futuro dell’Italia. In una lettera pubblicata da Il Fatto Quotidiano, Celentano ha provato a spiegare quale dovrebbe essere la mossa per sbloccare questa situazione d’empasse tra consultazioni, strategie e tentativi, ancora infruttuosi, di strane alleanze. Un nodo complicato che può essere sciolto solo da Renzi con un’azione inaspettata e spiazzante. Un gesto, di grande fatica e umiltà, ma che porterebbe un vero cambiamento all’interno del modo, tutto nostrano, di fare politica. Un gesto alla “Papa Francesco”. Un’inversione di rotta rispetto a quella che, ...