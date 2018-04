Positivi i mercati del Vecchio Continente

Mercati europei Positivi . Si allentano timori guerra commerciale : Teleborsa, - Si conclude in forte rialzo la seduta delle piazze finanziarie del Vecchio Continente, sostenute dal buon andamento di Wall Street. I Mercati europei , già partiti stamane in buon rialzo, ...

Mercati Positivi in Europa. Segno più anche a Piazza Affari : Teleborsa, - Chiusura in rialzo per principali borse europee che hanno accelerato dopo l'esordio positivo di Wall Street . Gli investitori rimangono a guardare la riunione della Federal Reserve che ...

