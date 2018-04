Porti italiani | sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino | norme più stringenti

Le ginnaste della PolisPortiva Diavoli Rossi si qualificano ai campionati italiani : ...a fare sempre meglio ed infine ai genitori delle nostre piccole atlete che continuano ad avere la massima fiducia nei nostri confronti e a credere insieme a noi ai valori educativi che lo sport può ...

TrasPorti - Virail : treno e carpooling al top preferenze italiani : Roma, 27 mar. , askanews, Due italiani su tre preferiscono viaggiare in treno, considerata l'opzione più comoda, veloce e vantaggiosa, mentre un terzo dei nostri connazionali sceglie l'auto e il ...

Crociere : Porti italiani in ripresa - previsto +7 - 3% : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – ‘L’Italia delle Crociere rialza finalmente la testa e si riallinea al trend internazionale, che vede il settore in costante crescita. La previsioni per il 2018 indicano infatti, per gli scali del nostro paese, un incremento del 7,3% in termini di passeggeri movimentati: un risultato positivo che va ricondotto principalmente alle nuove unità che stanno entrando a far parte in questi mesi della flotta ...

Ryanair stabilisce 37 nuove tratte dagli aeroPorti Italiani : La compagnia di volo Irlandese Ryanair ha deciso di istituire ben 37 nuove rotte in tutta Italia. Una scelta che farà comodo a moltissimi viaggiatori Italiani, che da anni sono costretti ad affrontare molteplici scali per raggiungere le città di loro interesse. La vera rivoluzione della compagnia low cost è che ci saranno tratte che partono dall'Italia per raggiungere città come Amman, Aqabe e altri luoghi della Giordania. Scopriamo insieme ...

Portieri italiani : da Scuffet a Bardi - da Leali a Meret e SPortiello : quante enormi difficoltà : Portieri italiani: da Scuffet a Bardi, da Leali a Meret e Sportiello: quante enormi difficoltà Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Portieri italiani- Abbiamo avuto sempre una grande tradizione per quel che riguarda il ruolo del portiere. Tradizione italiana, innata, costante e di grande livello. Inutile citare gli storici Portieri azzurri, da Zoff ad Albertosi, ...

CalcioMercato su SPortitalia - oltre 2 milioni di italiani collegati. 657 mila nel minuto decisivo : 31 gennaio 2018 Boom di ascolti per Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) nel...