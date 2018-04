Polizia ferma Sfera Ebbasta mentre fuma marijuana in una Uber? video

Lula si arrende e si consegna alla Polizia. I suoi sostenitori volevano fermarlo : Lula si è consegnato alla polizia. L'ex presidente brasiliano alle 18.40 locali ha lasciato a piedi il quartiere generale del sindacato metallurgico dove era barricato da giorni, ha...

Catalogna - Puigdemont fermato dalla Polizia tedesca : L’ex-presidente catalano in esilio, Carles Puigdemont, contro il quale la Spagna ha emesso una nuova euro-richiesta di arresto ed estradizione, è stato fermato dalla polizia tedesca...

Puigdemont fermato dalla Polizia in Germania - scontri a Barcellona : decine di feriti e arresti : Il leader indipendentista intercettato al rientro in Belgio dalla Finlandia dov'era stato intervistato dalla giornalista russa Oxana Chelysheva. "Era consapevole delle possibili mosse di Madrid, per questo scherzando mi ha detto: 'La vita si sta facendo eccitante'" - racconta la Chelysheva a Tgcom24

L'ex presidente catalano Puigdemont fermato al confine dalla Polizia tedesca : MADRID - È stato fermato alle 11,19, mentre in auto attraversava la frontiera tedesca dalla Danimarca, proveniente dalla Finlandia. L?ex presidente catalano Carles Puigdemont era diretto...

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont fermato della Polizia tedesca : Carles Puigdemont è in stato di fermo da parte della polizia tedesca: L'ex presidente catalano aveva appena superato in auto il confine tra la Danimarca e la Germania. L'avvocato...

Catalogna - Carles Puigdemont fermato al confine dalla Polizia tedesca Le proteste : L’ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo aver superato in auto il confine della Germania

Carles Puigdemont è stato fermato dalla Polizia tedesca : Madrid è riuscita a fermare il suo nemico numero uno. Il leader separatista catalano è stato intercettato in Germania. Sull’ex

Catalogna - l’ex presidente Puigdemont fermato dalla Polizia mentre entrava in Germania : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo essere entrato in Germania dalla Danimarca. A renderlo noto è l’avvocato dell’ex presidente della Generalitat catalana, via Twitter, precisando che Puigdemont è stato fermato in base all’ordine di arresto europeo emesso dalla magistratura spagnola che lo ha accusato di insurrezione dopo la dichiarazione dell’indipendenza della ...