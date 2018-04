Polizia di Stato | iniziativa tesa alla sensibilizzazione dei giovani alla legalità ed in

FOGGIA. LA Polizia DI STATO CELEBRA IL 166° ANNIVERSARIO : Per l'occasione, in questa Provincia la manifestazione si svolgerà presso l'Aula Magna "Valeria Spada" della Facoltà di Economia della Università degli Studi di Foggia, sita in via Caggese n. 1, ed ...

Come si smantella uno stato di Polizia? : Ci sta provando l'Uzbekistan del presidente Shavkat Mirziyoyev, con risultati ridotti ma incoraggianti The post Come si smantella uno stato di polizia? appeared first on Il Post.

Promosso Dirigente della Polizia di Stato Carlo Ferretti : ... anche di matrice islamica e all'antagonismo sociale, oltre che nei delicati servizi di ordine pubblico, sia di natura politica che sportiva. Funzionario di grande equilibrio della Questura patavina ,...

G8 Genova - Bolzaneto : 28 condannati a risarcire lo Stato/ Danni 6 milioni di euro chiesti a Polizia e medici : G8 di Genova, i fatti alla Caserma Bolzaneto: 28 condannati a risarcire lo Stato per 6 milioni di euro, tra Polizia, Carabinieri e medici. Alfonso Sabella tra i nomi coinvolti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:34:00 GMT)

Per i pestaggi di Bolzaneto lo Stato chiede alla Polizia 6 milioni di euro : Sei milioni di euro per i danni causati allo Stato in seguito ai risarcimenti pagati a chi subì gli abusi nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 2001. Lo hanno stabilito i giudici della Corte dei conti di Genova che hanno condannato 28 persone, tra personale medico-sanitario, appartenenti della polizia, carabinieri e polizia penitenziaria.Tra questi, come anticipato nell'edizione locale di Repubblica, anche Alfonso ...

Almeno 45 mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della Polizia : Giovedì 5 aprile più di 30 mila persone hanno manifestato a Bratislava, in Slovacchia, per chiedere le dimissioni del capo della polizia Tibor Gaspar. Ci sono stati cortei e proteste anche in diverse altre città del paese: in tutto si The post Almeno 45 mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della polizia appeared first on Il Post.

Brasile - l'ex presidente Lula da Silva si deve consegnare oggi alla Polizia per essere arrestato : Lula nella notte si è recato nella sede del sindacato dei metalmeccanici di Sao Paulo, dove si sono raccolti migliaia di sostenitori dell'ex leader sindacale. Ancora non è chiaro quindi se e quando Lula si costituirà alla polizia federale di Curitib

Josep Trapero - ex capo della Polizia catalana - è stato incriminato per sedizione e organizzazione criminale : L’Audiencia Nacional, alto tribunale spagnolo con sede a Madrid, ha rinviato a giudizio Josep Lluís Trapero, l’ex capo della polizia catalana (i Mossos d’Esquadra), con l’accusa di sedizione e organizzazione criminale. Le accuse si riferiscono alla presunta passività della polizia The post Josep Trapero, ex capo della polizia catalana, è stato incriminato per sedizione e organizzazione criminale appeared first on Il Post.

Hervé Falciani arrestato dalla Polizia a Madrid : Hervé Falciani, l’ex dipendente della banca svizzera HSBC che rivelò i dati di decine di migliaia di presunti evasori fiscali, la famosa “lista Falciani”, è stato arrestato oggi a Madrid dalla polizia spagnola che ha applicato l’ordine d’arresto emesso dalla Svizzera dove è stato condannato per spionaggio economico. ...

Falsi rimborsi Tim - torna online la vecchia truffa/ Polizia di Stato : “Non abboccate - non cliccate sul link” : Falsi rimborsi Tim, torna online la vecchia truffa. La Polizia di Stato torna ad avvertire: “Non abboccate, non cliccate sul link”. Le ultime notizie sul nuovo allarme(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:54:00 GMT)

Ruba una moto a piazza Dante - inseguito e arrestato dalla Polizia : Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti del commissariato Dante hanno arrestato Ciro Errico, napoletano 18enne, per il reato di furto pluriaggravato in concorso con persone in fase di identificazione e ...

Ventimiglia. Mercato presidiato da Polizia di Stato - Carabinieri - Guardia di Finanza e Vigili Urbani. La prevenzione funziona. Pochi i ... : ... salvaguardare gli operatori rispettosi delle regole e della legalità e ostacolare in ogni modo possibile l'ingiusta concorrenza sleale che danneggia l'economia cittadina e le imprese oneste. Con l'...

La Polizia ha arrestato quattro persone accusate di essere state vicine ad Anis Amri - l’attentatore del mercatino di Berlino : Questa mattina, su ordine del gip di Roma Costantina de Robbio, la polizia ha arrestato quattro persone – tutti cittadini tunisini – a Latina e Caserta. Sono sospettate di far parte della rete di contatti che aveva in Italia Anis The post La polizia ha arrestato quattro persone accusate di essere state vicine ad Anis Amri, l’attentatore del mercatino di Berlino appeared first on Il Post.

La Polizia ha arrestato quattro persona accusate di essere state vicine ad Anis Amri - l’attentatore del mercatino di Berlino : Questa mattina, su ordine del gip di Roma Costantina de Robbio, la polizia ha arrestato quattro persone – tutti cittadini tunisini – a Latina e Caserta. Sono sospettate di far parte della rete di contatti che aveva in Italia Anis The post La polizia ha arrestato quattro persona accusate di essere state vicine ad Anis Amri, l’attentatore del mercatino di Berlino appeared first on Il Post.