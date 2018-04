Polio | ECDC | “L’importazione di infezioni o di casi in Europa rimane possibile”

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Lamielite, nonostante i progressi degli ultimi anni, viene comunque considerata un’emergenza di salute pubblica internazionale: dall’inizio dell’anno sono stati già confermati 8, 3 in più rispetto allo stesso periodo del 2017, riporta l’European Centre for Disease Prevention and Control () nel suo bollettino, secondo cui “l’importazione dio didiinpossibile“. “In caso di importazione del virus che porti a una circolazione in Ue, il rischio di infezione per i residenti sarà molto basso per le popolazioni vaccinate, e alto per gruppi non o scarsamente immunizzati“. La malattia attualmente è considerata endemica solo in Nigeria, Pakistan e Afghanistan. Lo scorso anno l’ha invece festeggiato i 15 anni di “free”. Cos’è lamielite Lamielite ...