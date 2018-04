Pioli | “Europa? Pensiamo a dare il massimo partita dopo partita”

calcioweb.eu

: Pioli sorride e ritrova Chiesa: l’Europa passa soprattutto dai piedi di Federico - FiorentinaUno : Pioli sorride e ritrova Chiesa: l’Europa passa soprattutto dai piedi di Federico - TMit_news : Pioli: 'Europa? ripartiti quasi da zero, lavoriamo per il futuro' - OnlineSportsRT : Pioli: 'l'Europa? Un passo alla volta' -

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Abbiamo cominciato un nuovo percorso per portare la Fiorentina nelle posizioni che merita e cercare di tornare a giocare in Europa. E’ un impegno che ci siamo presi, vogliamoilma mancano ancora molte giornate e dobbiamo restare concentrati”. E’ il commento del tecnico della Fiorentina, Stefano, sul buon momento della squadra viola reduce da 6 vittorie consecutive, l’ultima all’Olimpico contro la Roma, che riporta la formazione toscana in corsa per un posto in Europa. “Sono tante 7 partite, anche in questo campionato ci sono esempi di squadre che possono passare da un momento negativo a uno positivo invertendo la tendenza -spiega l’allenatore emiliano ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1-. Dobbiamo pensare alle prossime partite che sono complicate con Spal e Sassuolo. Dobbiamo arrivare al 20 ...