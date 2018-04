Pininfarina - A Pechino debutterà la berlina elettrica H500

quattroruote

(Di lunedì 9 aprile 2018) Saranno due le novità nate dalla collaborazione tra litalianae l'Hybrid Kinetic Group, di Hong Kong, che verranno presentate al Salone dellAuto di(apertura 25 aprile) e si aggiungono nuovi elementi e immagini della prima delle due elettriche annunciate.Sorelle della HK GT. I due modelli saranno svelati in anteprima mondiale accanto alla HK GT, già presentata al Salone di Ginevra. La prima delle due novità firmateè lache punta su eleganza e sportività, forme pure e dettagli sofisticati. Lsarà dotata della tecnologia messa a punto per la HK per il sistema di trazione, con batteria, motori elettrici, centralina di controllo e range extender. Dalla collaborazione con HK sono già nate ladi lusso H600, presentata al Salone di Ginevra 2017, la Suv K550 (versione 5 posti) e la K750 (7 posti), presentate al Salone di ...