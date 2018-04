Pila | sei indagati per la morte di due scialpinisti travolti da una valanga

Valanga a Pila - in Valle d'Aosta : indagati sei istruttori del Cai : Valanga a Pila , in Valle d'Aosta : indagati sei istruttori del Cai La Procura ipotizza i reati di disastro e omicidio colposo plurimo per la slavina che il 7 aprile ha travolto e ucciso due scialpinisti . Le persone coinvolte fanno parte della scuola di Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Ravenna e Rimini, che aveva organizzato ...

Valanga a Pila - indagati sei istruttori del Cai per la morte di due scialpinisti : Sei istruttori del Cai, il Club alpino italiano, sono indagati per la morte di due scialpinisti a Pila, in Val d’Aosta. Sabato scorso una Valanga aveva travolto cinque sciatori usciti in escursione per partecipare a un corso organizzato da una scuola di alpinismo emiliano-romagnola, ma per due di loro non c’è stato niente da fare. La procura ha quindi avviato un’inchiesta per omicidio plurimo e disastro colposo. Gli indagati ...