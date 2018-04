Piazza Duomo fa un viaggio nel passato grazie alla ' Fattoria di una volta'

Maltempo a Milano : turisti sorpresi dal temporale in Piazza Duomo [GALLERY] : 1/9 Foto LaPresse - Fabio Delfino ...

Pasqua a Firenze : scoppio del carro in Piazza Duomo : A Firenze è tutto pronto per la domenica di Pasqua. Appuntamento è in piazza Duomo con lo scoppio del carro, una tradizione che si tramanda da secoli.

Azienda vitivinicola Ceretto : giovedì 5 aprile 2018 aprono le visite guidate all’orto Piazza Duomo - la passione per il mondo vegetale dello chef tristellato Enrico Crippa : 1/10 ...

Milano - in Piazza Duomo con una pistola nello zaino : ma era finta : Seduto sotto le palme, la domenica pomeriggio, in piazza Duomo a Milano, con una pistola che sbuca dallo zainetto. Comprensibile l'allarme fra i turisti, in una piazza piena di transenne anti-...

Con pistola finta in Piazza Duomo Milano : ANSA, - Milano, 26 MAR - Un senegalese di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri per "porto di armi e oggetti atti a offendere" per aver estratto una pistola in piazza del Duomo, a Milano. L'arma ...

Milano - 60mila persone in Piazza Duomo per la Stramilano : Milano, 60mila persone in piazza Duomo per la StraMilano LaPresse 1 di 23 LaPresse 2 di 23 LaPresse 3 di 23 LaPresse 4 di 23 LaPresse 5 di 23 LaPresse 6 di 23 LaPresse 7 di 23 LaPresse 8 di 23 ...

Lega - nel comizio di Piazza Duomo Salvini si appropria di citazioni di Pertini e Pasolini : “Antifascismo per distrarre” : Matteo Salvini, leader della Lega, ha citato Pier Paolo Pasolini e l’ex presidente della Repubblica (ed ex partigiano) Sandro Pertini, nel suo intervento dal palco di Piazza Duomo a Milano. “Mi chiedo se l’antifascismo rabbioso sfogato nelle piazze a fascismo finito non sia in fondo un’arma di distrazione che la classe dominante usa per veicolare il dissenso”, ha detto, riferendosi alle parole di Pasolini. ...

Salvini con i leghisti in Piazza Duomo - Maroni non c’è : Salvini con i leghisti in Piazza Duomo, Maroni non c’è “E’ una Piazza di pace, di dialogo, di serenità e di futuro”, ha detto il leader leghista aprendo il comizio Continua a leggere L'articolo Salvini con i leghisti in Piazza Duomo, Maroni non c’è sembra essere il primo su NewsGo.

Salvini con i leghisti in Piazza Duomo - Maroni non c'è : "E' una Piazza di pace, di dialogo, di serenità e di futuro", ha detto il leader leghista aprendo il comizio

Milano - Salvini in Piazza Duomo «giura» da premier su rosario e vangelo Video| Foto : Alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega grande assente il governatore uscente Roberto Maroni. Problemi con le transenne, ferito un volontario

Scontri tra polizia e anti-fascisti a Milano - Salvini “giura” in Piazza Duomo. A Roma un doppio corteo : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

Salvini e il giuramento da premier in Piazza Duomo con il rosario in mano : Agenzia Vista, Milano, 24 febbraio 2018 Salvini e il giuramento mi impegno di essere fedele al mio popolo 'Non parlerò di passato ci sono altre piazze che lo fanno, io sono qua per parlare di futuro, ...

Milano Salvini in Piazza Duomo «giura» da premier con rosario in mano|Foto : Alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega il governatore lombardo non si è fatto vedere, diversamente da quanto annunciato venerdì e previsto in agenda. Problemi con le transenne, ferito un volontario

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi. Salvini in Piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...