Piazza Affari positiva in un' Europa cauta

Piazza Affari non si fa intimorire dallo scontro Usa/Cina : Chiariamo subito che, da parte sua, Trump fa bene a dire che non c'è alcuna guerra, dal suo punto di vista sta seguendo una politica di "riallineamento", non può tuttavia pretendere che la Cina ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib a -0 - 17% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,17% a 22.929 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,10% a quota 25.189 punti.