Piazza Affari in timido rialzo in avvio | apertura sull' ottovolante per Telecom | attesa

TIM in altalena a Piazza Affari - si riunisce il CdA : Si muove in ribasso il titolo Telecom Italia , , -1,29%, in netta controtendenza rispetto al resto del listino milanese nel complesso positivo. Sul titolo pesa il nervosismo degli investitori in vista ...

Piazza Affari : senza freni Geox : Brilla l' azienda delle scarpe che respirano , che passa di mano con un aumento del 2,03%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Piazza Affari positiva in un'Europa cauta : Partenza cautamente positiva per le principali borse europee che tentano di seguire la scia rialzista disegnata dai listini asiatici in avvio di ottava . Sullo sfondo resta comunque il nervosismo per ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati (9 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana con pochissimi dati macroeconomici in agenda, perlopiù dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 04:21:00 GMT)

Piazza Affari non si fa intimorire dallo scontro Usa/Cina : Chiariamo subito che, da parte sua, Trump fa bene a dire che non c'è alcuna guerra, dal suo punto di vista sta seguendo una politica di "riallineamento", non può tuttavia pretendere che la Cina ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib a -0 - 17% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,17% a 22.929 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,10% a quota 25.189 punti.

Piazza Affari : in forte denaro Credito Valtellinese : Effervescente Credito Valtellinese , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,00%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Credito Valtellinese evidenzia un andamento ...

Fca separa Magneti Marelli e la porta a Piazza Affari : Marchionne: 'Così creeremo valore e flessibilità strategica per crescere' Dopo una lunga preparazione e ripetute dichiarazioni di intenti è arrivato il momento dell'ufficialità: il consiglio di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende la disoccupazione Usa (6 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non mancheranno dati macroeconomici. Tra questi il tasso di disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 03:43:00 GMT)

Telecom e la galassia Agnelli infiammano Piazza Affari : Sui listini non pesa più di tanto il rallentamento dell'economia della zona euro a marzo, con l'indice dei servizi inferiore alle attese. La moneta unica si deprezza sul dollaro e il cambio scende a ...

Piazza Affari sui massimi da inizio febbraio - Telecom e FCA protagoniste : FTSE MIB +2 - 35% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a febbraio gli ordinativi industriali sono cresciuti dello 0,3% rispetto al mese precedente, al di sotto delle attese degli ...

Gima TT corre a Piazza Affari - Equita alza il target price : Seduta positiva per Gima Tt , che avanza bene dell'1,99% sovraperformando l'indice di riferimento FTSE Mid Cap che sale dell'1,47%. Gli analisti di Equitra sim hanno rivisto al rialzo il prezzo ...