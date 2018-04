abruzzonews.eu

: Film in Circolo con “L’ultima parola” a Babilonia Pescara - Abruzzo_Eventi : Film in Circolo con “L’ultima parola” a Babilonia Pescara - Abruzzo_Eventi : Donne, razza e classe: incontro a Pescara - NotizieAbruzzo : Pescara, il 16 aprile spettacolo teatrale con volontari e detenuti #abruzzonews -

(Di lunedì 9 aprile 2018) ... l'inclusione, una realtà vera per la casa circondariale diche eccelle per iniziative in tal senso " così il sindaco Marco Alessandrin i " Più volte ho assistito a spettacoli davvero ...