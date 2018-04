“Perché non esci?” | ma quando apre la porta | l’orrore La sorella cerca disperatamente di

“Perché mi hai lasciata in mutande?”. Nadia Rinaldi umiliata. Con l’episodio dell’ipnosi - l’ex naufraga ha fatto una figura terribile. Ora arriva l’accusa per non essere stata aiutata. Barbara D’Urso si difende così : sconcerto : Nadia Rinaldi ipnotizzata e in mutande è stato uno dei momenti più trash degli ultimi tempi. Probabilmente quelle immagini (peraltro indecorose) popoleranno gli incubi dei sonnellini pomeridiani di molti telespettatori, ma fortunatamente la facoltà di dimenticare è importante quanto quello di ricordare: e il cervello la mette in atto. Quell’esibizione involontaria avvenuta nella diretta di Domenica Live ha suscitato un’ondata di ...

Barbara D’urso e lo scatto della discordia : “Perché non ti fai mai una foto spontanea?” : “O la odi o la ami”: è questo quello che viene in mente guardando un programma di Barbara D’urso. Già perché, la conduttrice che ogni giorno entra nelle...

Avvelena il latte della nipotina - la madre la scopre : “Perché la bambina non muore?” : Sarai Rodriguez-Miranda, 19enne americana, rischia 25 anni di carcere per aver tentato di uccidere la figlia del fratello, una bimba di appena 11 mesi. La ragazza avrebbe maturato il suo piano diabolico dopo la decisione dell'uomo di trasferirsi con la fidanzata nella casa in cui la stessa teenager viveva con la madre nello Stato USA dell'Indiana. Proprio la genitrice ha intuito cosa stava per fare e ha salvato la piccola.Continua a leggere

CRISTINA CHIABOTTO / “Perché è finita con Fabio Fulco? È stato un esaurirsi - oggi non lo amo più” (Verissimo) : CRISTINA CHIABOTTO, ospite a Verissimo sabato 10 marzo 2018, parla, per la prima volta, in tv, della fine della sua storia d'amore con l'attore Fabio Fulco, durata oltre 12 anni(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Striscione shock a Bari : “perchè Astori e non Masiello” [FOTO] : La morte di Davide Astori ha scioccato il mondo del calcio, ma non tutti hanno avuto il tatto di prendere con la giusta serietà un evento tragico. C’è infatti chi ha deciso di farci su dell’ironia, se così si può definire. Sulla tangenziale di Bari è stato infatti affisso uno Striscione di pessimo gusto sul quale c’era scritto: “perchè Astori e non Masiello”. C’è chi lo definisce black humor, ma in certi casi ...

Lazio-Juventus - Inzaghi furioso per un mancato rigore : “perchè non è stato consultato il Var?” : Lazio-Juventus – Si sta giocando la gara valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Juventus per una partita fondamentale per scudetto e Champions League. Partita bloccata, la posta in palio è altissima, soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri che deve conquistare i tre punti. Nel primo tempo proteste dei bianconeri ma l’arbitro fa bene a lasciare correre, Dybala si è infatti tuffato. Discorso ...

Bollette elettriche - cosa c’è di vero e cosa no nel caos dei rincari “Perché i morosi non pagano” : Sarà perché la gente è stanca dei continui balzelli all’insù per coprire qualsiasi buco, sarà perché le mille voci che costellano le Bollette sono indecifrabili e sarà perché anche i più esperti hanno difficoltà a districarsi tra le ipertecniche delibere dell’Autorità per l’Energia, sta di fatto che da una settimana a questa parte la confusione sulle Bollette è tanta, tra fake news, inviti al boicottaggio e annunci di ricorsi ...

“Con il cancro non ti senti figo”. Il post in risposta a Nadia Toffa divide|Video L’autrice : “Perché l’ho scritto” : Il post pubblicato da Catia Brozzi, condiviso da oltre 100mila persone: «I fighi sono quelli che assistono i malati oncologici, i malati sono solo persone». «Io ho perso mia madre in due mesi, ma da lei ho preso la forza per sorridere, lei era davvero figa»

ERMAL META E MORO NON SONO GAY/ “Perché creare una notizia che non esiste? Fabrizio è padre di due figli!” : ERMAL META e Fabrizio MORO, flirt smentito: il cantautore italo-albanese ha utilizzato due toni diversi nel commentare il gossip riguardante il presunto flirt con il suo collega. (Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 03:50:00 GMT)

Guido Bertolaso assolto “perchè il fatto non sussiste” : dopo anni di fango - adesso in tanti dovranno chiedere scusa : Il processo per la ‘cricca’ degli appalti del mai avvenuto G8 della Maddalena ha portato a quattro condanne e una dozzina di assoluzioni. Quelli che sono stati riconosciuti colpevoli sono l’ex presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo Balducci, che ha preso 6 anni e sei mesi; l’imprenditore Diego Anemone, 6 anni; l’ex provveditore ai lavori pubblici della Toscana, Fabio De Santis, 4 anni e sei ...

Elezioni - Bindi contro liste Pd : “Perché deputato antimafia come Mattiello non è in posizione certa e altri sì?” : Si tiene fuori dai giochi, non si ricandiderà in parlamento, ma la presidente uscente della commissione antimafia, la dem Rosy Bindi, lancia una frecciata al segretario Pd Matteo Renzi sulla composizione delle liste e lo fa senza mai citarlo.”Esco dal politicamente corretto – ha premesso sabato durante “contromafie“, la due giorni di dibattiti organizzata da Libera -. Se fossi responsabile delle liste elettorali, farei ...