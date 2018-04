Perché M5s incarna meglio del Pd i valori di sinistra

Bordata contro Di Maio dal professore del M5S : "Ecco Perché vado via" : ' Vai per cambiare il potere e il potere ti cambia dentro - dice Giannuli - Hanno dimostrato che il loro grande mito della società civile in Parlamento è una grande puttanata: la società politica ...

Cos'è e come funziona la proposta di Di Maio di un "contratto alla tedesca" (e Perché conviene al M5S) : Un contratto di governo alla tedesca. E' questa la proposta che Luigi Di Maio e il Movimento Cinque Stelle hanno fatto alla Lega o al Pd all'alba delle consultazioni con il Capo dello Stato per la formazione di un nuovo governo. Sul blog dei grillini è apparsa il 4 aprile scorso una lettera in cui l'ex candidato premier scrive: "Proponiamo un contratto di governo come quello che viene sottoscritto dalle principali forze politiche in ...

M5s - a Sum#02 anche l’ex ministro Pd Massimo Bray. Casaleggio : “Qui Perché gestisce la Treccani e nient’altro” : “Questa è una giornata in cui vogliamo parlare del futuro nel prossimi vent’anni, ma capisco lo sguardo dei giornalisti sia rivolto a Palazzo Chigi“. Così Davide Casaleggio, organizzatore della convention di Ivrea Sum #02, elude le domande dei cronisti interessati agli scenari politici. E sulla presenza dell’ex ministro Massimo Bray tra i relatori della giornata dice: “Apertura al Pd? Mi sembra che gestisca la ...

Perché al Sud si sorride ai Borbone dopo il successo M5s? : Esprime la grande cultura, politica e amministrativa dei Borbone, che per lunghi tratti di storia sono stati sinonimo di amministrazione efficiente, buon governo, mecenatismo, innovazione e opere di ...

Perché al Sud si sorride ai Borbone dopo il successo M5s? : Non è dei politologi il sorriso più attendibile dopo la visita della famiglia reale borbonica al presidente americano. Piuttosto è quello esibito da Carlo e consorte con Donald Trump nelle foto assieme postate sul sito della Real Casa, su media e social network. Un re che non ha ereditato un regno ma una ipoteca storica pesante: il diritto di pretenderlo, serbato a costo della perdita dei beni da Francesco II, avo di Carlo e ...

Giorgia Meloni smaschera Luigi Di Maio : 'Perché il taglio dei vitalizi del M5s è un bluff' : 'I vitalizi ? Noi volevamo abolirli quando il Movimento 5 Stelle non era ancora nato. Anzi, mi dispiace che loro si siano tirati indietro, nella scorsa legislatura, quando c'era da sostenere la nostra ...

Governo 2018 : Perché governare a tutti i costi non conviene al M5S : Nonostante il disastro elettorale del PD , la corrente attuale è ancora quella di Renzi , che pone tutta la classe politica in ferma opposizione al Movimento 5 Stelle . Quindi, è inutile guardare i ...

“Una grave malattia - poi dovevo lavorare” : il tesoriere M5s “spiega” Perché ha la terza media : Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il neo tesoriere del gruppo M5s sceglie il proprio profilo Facebook per raccontare la storia della sua "terza media".Continua a leggere

Luigi Di Maio e il M5s in volo - i sondaggisti : 'Dove sono arrivati e Perché possono crescere ancora' : I sondaggisti lo chiamano 'effetto band wagon'. Letteralmente, la tendenza a salire sul carro che trasporta la banda musicale. In politica indica il fenomeno della 'luna di miele' post elettorale tra chi ha appena votato e i partiti vincitori. L'Italia, a poco meno di un mese dalle Politiche del 4 marzo, non fa eccezione. 'A chi ...

Sergio Battelli : 'Ecco Perché ho solo la terza media e faccio il tesoriere per il M5S' : Sergio Battelli, classe 1982, è il tesoriere del Movimento Cinque Stelle ed è pronto a gestire oltre 13 milioni di fondi pubblici, ma l'ex commesso in un negozio di animali ha solo la terza media. In ...

Sergio Battelli : "Ecco Perché ho solo la terza media e faccio il tesoriere per il M5S" : Sergio Battelli, classe 1982, è il tesoriere del Movimento Cinque Stelle ed è pronto a gestire oltre 13 milioni di fondi pubblici, ma l'ex commesso in un negozio di animali ha solo...

"Ecco Perché ho la terza media" - il post del tesoriere M5S : "Vi voglio raccontare una breve storia". Comincia così il post di Sergio Battelli, classe 1982, che ha lavorato dieci anni come commesso in un negozio di animali e cinque in Parlamento come portavoce ...

Sergio Battelli : "Sono stato vittima di malasanità in terza superiore". Il tesoriere M5S racconta Perché ha lasciato gli studi : "Vi voglio raccontare una breve storia. In terza superiore ITIS mi ammalo, per un gravissimo caso di malasanità, rimango appeso nella mia malattia per un anno intero, solo dopo mille mila giri tra ospedali, cure e dottori finalmente un bravissimo pneumologo di Genova trova il mio problema".Sergio Battelli - classe 1982, dieci anni da commesso in un negozio di animali e una licenza di terza media - oggi è il tesoriere del Movimento ...

MULTA M5S A CHI CAMBIA CASACCA/ Perché i 100mila euro vanno a Casaleggio e non ai donatori? : Il Codice etico impone 100mila euro di penale per l'onere sostenuto per l'elezione del parlamentare. E la campagna elettorale? Pagata dai cittadini.