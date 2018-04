“Perché l’ho fatto” Uomo-elfo | la verità Luis Padron parla della sua trasformazione

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 aprile 2018) Dopo il Ken e la Barbie umani, ecco che il salotto di Barbara D’Urso ospita un altro personaggio sui generis che ha fatto scelte estetiche al limite dell’incredibile: il cosiddetto. Ha 25 anni e da Buenos Aires, dopo essere intervenuto di recente nel corsotrasmissione britannica This Morning, per la prima volta è arrivato in Italia e ha raggiunto lo studio di Domenica Live per raccontare a Carmelita e al pubblico la sua esperienza e chiarire ogni aspettosua bizzarra decisione. Si chiamae già nei mesi scorsi aveva fattore di sé. Già dal nome e ancor più dall’aspetto, non ci vuole molto a capire che il ragazzo è ossessionato dal mondo fantasy, quell’universo alimentato da videogiochi e film spesso a questi ultimi ispirati che è appunto popolato anche da elfi. Una passione che è nata quando era ancora un bambino e ...