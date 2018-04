Perché la crescita dei salari è così debole

Bava di Lumaca - proprietà e a cosa serve : ecco Perché gli allevamenti sono in crescita : Nessuno avrebbe mai pensato ed immaginato che una sostanza come la Bava di Lumaca potesse essere benefica per l’uomo, né tanto meno che si potessero creare creme ed unguenti venduti appositamente come medicinali erboristici o prodotti cosmetici a base della sostanza medesima. Ed invece la stranezza della vita coinvolge i campi più disparati, ed una cosa che non è mai stata certo il massimo dell’attrazione, si trasforma in una sorta ...