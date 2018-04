Per Orban un altro plebiscito 

Ungheria - Orban stravince le elezioni con quasi il 50% : ha la maggioranza Per cambiare la costituzione : Viktor Orban sarà per la terza volta premier d’Ungheria. Il primo ministro anti-immigrati ha stravinto le elezioni conquistando il 49,5% dei voti e, con quasi la totalità delle schede scrutinate, il suo partito Fidesz ha ottenuto 133 dei 199 seggi, percentuale che gli darebbe anche la super maggioranza dei due terzi necessaria per i cambiamenti costituzionali. Potrà così continuare a sviluppare il suo progetto di “democrazia ...

La ricetta economica di Orban garanzia di consenso - ma l’Ungheria Perde terreno : Riconferma quasi certa per il premier anche grazie a buoni fondamentali e aiuti alle famiglie. Ma l’Ungheria è ancora lontana dall’Occidente e perde terreno dai vicini ...

Elezioni : Rampelli - Fdi - - con Meloni e Orban Per cambiare Europa : Roma, 28 feb. , AdnKronos, 'Fratelli d'Italia guarda da anni con interesse agli sviluppi del governo ungherese di Fidesz e, specialmente, al premier Viktor Orban, da anni immagina la costruzione di un'...

Meloni vola a Budapest Per un selfie-opportunity con Orban : "L'Italia guardi a Visegrad e non a Bruxelles" : "Lotta all'immigrazione incontrollata, difesa delle radici cristiane dell'Europa, revisione dei trattati europei per dare più sovranità agli Stati e poi alcune politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità che in Ungheria sono state fatte e che in Italia vorremmo copiare sono le questioni che abbiamo discusso stamattina con il premier ungherese Viktor Orbàn, che è anche presidente di turno del gruppo di ...