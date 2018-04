Per la legge possono esistere persone non umane? Il caso di Kiko e Tommy | scimpanzè

Legge 104 - licenziamento Per giusta causa Per chi abusa : Chi abusa dei permessi e della Legge 104 può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro anche se non configura un reato. Lo ha confermato nei giorni scorsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8209/2018. Ricordiamo che l’utilizzo dei permessi legati alla Legge 104 prevede che in tali giornate il beneficiario effettui l’assistenza al parente disabile non in maniera continuativa e ritagliandosi spazi per altre ...

Si scrive Cassa Depositi si legge Iri In Telecom Per aiutare Berlusconi L'oPerazione Per aiutare il Colle... : L'ingresso in Tim di Cassa Depositi e Prestiti per bloccare Vivendi e costringerla alla pace col Biscione. L' operazione di sistema (col M5S) fa felice Silvio. La prima grande "operazione di sistema" della Terza Repubblica ha i caratteri Segui su affaritaliani.it

Il vescovo Nosiglia al funerale di Beauty : "La Persona viene prima della legge" : La cerimonia alla Consolata per la donna nigeriana morta dopo essere stata respinta alla frontiera francese

Arresto Luisa Zappini : abuso dei Permessi relativi alla legge 104 - : La notizia degli arresti domiciliari per Luisa Zappini, dirigente della Centrale Unica di Emergenza, ha fatto velocemente il giro del web e dei principali Tg di cronaca nella giornata di ieri. La dirigente si è così ritrovata agli arresti con le accuse di truffa e peculato emesse nella giornata scorsa. Quanto emerso dalle indagini della Procura di Trento non ...

LUISA ZAPPINI - ALLE HAWAII IN PerMESSO CON LA LEGGE 104/ Arrestata dirigente della Provincia di Trento : ALLE HAWAII in PERMESSO con la 104, Arrestata LUISA ZAPPINI. dirigente della Provincia di Trento, invece che a curare un parente era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi e ALLE Maldive(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 01:35:00 GMT)

Parte da Ischia la raccolta firme Per una nuova legge sulle isole minori d'Italia : Parte domani a Ischia, la sottoscrizione avviata dai comuni aderenti all'Ancim, per la legge popolare su Pari diritti e pari opportunità territoriali. Le firme si potranno apporre entro il termine di ...

Pensioni - ecco il coefficiente di usura : "Così verrà suPerata la Legge Fornero" : Abolire la Legge Fornero. Sì, ma come? A urne ormai lontane, neanche tra i 5 Stelle si parla più apertamente di cancellare la riforma previdenziale partorita dal governo Monti. Un eventuale governo Di Maio...

Sisma - intervista al commissario straordinario Per le aree colpite : 'Rricostruzione partita - serve una legge Per gli abusi piccoli' : Lo Stato pagherà tutte le spese affrontate dai cittadini per la ricostruzione, ma il sugli abusi edilizi il dopo Sisma agirà in maniera chirurgica: solo per quelli più piccoli arriverà presto una ...

Trento - ex dirigente della Provincia ai domiciliari : “Usufruiva dei Permessi della legge 104 - ma era alle Maldive o a Parigi” : Peculato e truffa. E’ con queste accuse che Luisa Zappini, ex dirigente della centrale centrale unica di emergenza della Provincia di Trento, è finita agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato adottato dal gip Claudia Miori che ha accolto la richiesta del procuratore capo Marco Gallina. Le contestazioni riguardano una quarantina di episodi, relativi a due filoni. Il primo è quello del sospetto di un illecito utilizzo dei permessi ...

Legge 104 - la carica dei Permessi : +30% in 4 anni : Il caso siciliano dei 'furbetti' che si fanno adottare da un anziano disabile per poi usarlo come pretesto per ottenere il permesso familiare concesso dalla Legge 104 riporta agli onori della cronaca l'uso dei benefici di una Legge spesso al centro delle