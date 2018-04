Pensioni | ultimissime notizie ad oggi 9 04 su APE | Quota 41 e cumulo

Pensioni 2018 - ultimissime all'8 aprile su flessibilità - APE - donne e austerity Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 8 aprile 2018 vedono finalmente decollare il prossimo 13/4 il sistema di accettazione delle prime domande di uscita anticipata tramite APE volontaria [Video]. Nel frattempo dalla UE si ribadisce la necessita' di prestare attenzione alla tenuta dei conti pubblici, mentre la CGIL non esclude la possibilita' di nuove mobilitazioni. Infine, dal CODS si torna ad accendere i riflettori in merito al ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 7/04 su AdV - APE - vitalizi Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 7 aprile 2018 vedono prore l'iter parlamentare di correzione sui vitalizi. Nel frattempo procedono anche i collaudi informatici riguardanti le Pensioni anticipate [Video] tramite APE volontaria. Dalle parti sociali si sottolinea l'importanza dell'impegno sindacale per calmierare l'impatto del nuovo adeguamento alla speranza di vita, mentre il CODS prende posizione sulle promesse elettorali e sulle ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 7/04 su AdV - APE - vitalizi : Tra questi, la presidenza del Consiglio, il ministero dell'economia, il ministero del lavoro, l'Inps, la Banca d'Italia, l'Ivass, l'Antitrust, il Garante della privacy, l'Agenzia per l'Italia ...

Pensioni - ultimissime novità al 6/04 su AdV - Manovra 2011 - uscite flessibili Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 6 aprile 2018 vedono prore il dibattito politico in merito alla formazione del Governo ed alle promesse elettorali sul comparto previdenziale. Nel frattempo le comunicazioni in arrivo dall'Inps [Video] approfondiscono gli adeguamenti dei parametri di pensionamento secondo la speranza di vita a partire dal 2019. Infine, giungono nuove critiche in merito al mancato avvio del pensionamento anticipato ...

Pensioni - ultimissime news al 5/04 su vitalizi - anticipate e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 5 aprile 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione contro vitalizi e assegni d'oro. Nel frattempo prosegue il dibattito sulla flessibilita' previdenziale, mentre il sindacato USB esprime la propria preoccupazione in merito allo stato dell'Inps. Dalla legge di bilancio 2018 emerge l'opzione della RITA, sulla quale cresce l'interesse per la possibilita' di anticipare l'uscita dal lavoro [Video] fino a ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 4 aprile su opzione donna - APE sociale e Q41 Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 4 aprile 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione dalla politica in merito al riconoscimento delle differenze di genere ed alle Pensioni delle donne. Dal Presidente della Camera si punta il dito contro i sintomi della diseguaglianza, mentre Salvini si prepara ad esercitare le proprie rivendicazioni elettorali durante la formazione del Governo. Intanto dal PD si chiede di portare avanti le operazioni ...

Pensioni - ultimissime notizie al 3 aprile su Q41 e 100 - baby assegni - Fornero 2 Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 3 aprile 2018 vedono prore le discussioni politiche in merito alle ipotesi di modifica della legge Fornero [Video], con l'introduzione di nuovi meccanismi a quote per il pensionamento anticipato e di specifici sgravi legati al sistema contributivo. Nel frattempo la politica ed i sindacati continuano a rispondere con prese di posizione in merito alle richieste di austerita' in arrivo dagli organismi ...

Pensioni 2018 - ultimissime news al 30 marzo su Fornero - dati Inps - flessibilità Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 30 marzo 2018 vedono arrivare nuovi aggiornamenti sugli assegni erogati dall'Inps in favore degli italiani, con importi che per oltre il 60% non raggiungono le 750 euro al mese. Nel frattempo prosegue la discussione sulla possibile modifica della legge Fornero [Video], mentre tra gli argomenti del giorno troviamo anche i lavori usuranti e le Pensioni di garanzia per i giovani. Vediamo insieme tutti i ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 29/3 su cumulo - Fornero - lavori gravosi : Le ultime novità sulle # Pensioni ad oggi 29 marzo 2018 vedono sbloccarsi la delicata situazione del cumulo contributivo tra Inps e casse professionali . Nel frattempo la politica continua a discutere in merito alla Riforma Fornero ed alla rigidità dei meccanismi di uscita dal lavoro [VIDEO] , mentre dalla CGIL arriva un nuovo richiamo sulla necessità di avviare la ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 29/3 su cumulo - Fornero - lavori gravosi Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 29 marzo 2018 vedono sbloccarsi la delicata situazione del cumulo contributivo tra Inps e casse professionali. Nel frattempo la politica continua a discutere in merito alla Riforma Fornero ed alla rigidita' dei meccanismi di uscita dal lavoro [Video], mentre dalla CGIL arriva un nuovo richiamo sulla necessita' di avviare la Commissione per i lavori gravosi. Vediamo insieme tutti gli ultimi aggiornamenti ...

Pensioni 2018 - ultimissime ad oggi 28/3 su vitalizi - APE e cancellazione Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 28 marzo 2018 vedono arrivare nuovi commenti riguardanti un possibile asse M5S - Lega sul ricalcolo contributivo dei vitalizi, proposto ora in senso retroattivo. Nel frattempo prosegue anche il confronto tra tecnici e politici sulla legge Fornero e sulla sostenibilita' dei conti pubblici [Video]. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Salvini Lega: su vitalizi ...

Pensioni anticipate - ultimissime al 26/3 : ancora pochi giorni per l'APE sociale Video : I lavoratori che desiderano fruire dell'#APE sociale hanno ancora pochi giorni di tempo a disposizione per riuscire a presentare la domanda di certificazione dei requisiti [Video] entro la prima finestra utile, che corrisponde al prossimo 31 marzo 2018. La scadenza consente l'ingresso all'interno della prima fase di monitoraggio delle risorse, così come previsto all'interno della Manovra 2018. D'altra parte, per coloro che riusciranno ad avviare ...

Pensioni ultimissime news al 25 marzo su Fornero - flessibilità e anticipate RITA Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 25 marzo 2018 vedono crescere le aspettative per la riforma del settore previdenziale, con le ultime vicende parlamentari riguardanti Lega e Movimento 5 Stelle. Entrambe le formazioni hanno infatti ottenuto grande consenso popolare tramite le proprie promesse di riforma del sistema Pensionistico [Video]. Nel frattempo dal Presidente dell'Inps continua ad arrivare un forte scetticismo in merito alla ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 24/3 su cumulo - legge Fornero e vitalizi Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 24 marzo 2018 vedono ancora una volta protagonista il comparto previdenziale all'interno del dibattito politico, con particolare riferimento ai vitalizi ed agli assegni d'oro. Nel frattempo prosegue anche la vicenda dei mancati pensionamenti tramite la pratica di cumulo [Video]; la situazione di stallo purtroppo non sembra potersi sbloccare nel breve termine nonostante il susrsi di tentativi da parte di ...