Tornano al Colle bloccati dai veti. Il centrodestra si spacca /Video Orlando : 'Contratto Di Maio poco credibile ma nessuno è spettatore' : Un vertice ad Arcore, un raduno ad Ivrea, qualche intervista e si torna al punto di partenza. La passione con la quale partiti e leader si impegnano in un formidabile gioco dell'oca, viene...

Pd - Orlando 'Contratto di Di Maio poco credibile. Ma in democrazia nessuno è spettatore' : ROMA - 'In democrazia nessuno è spettatore specialmente quando ci si trova in una situazione difficile come la nostra'. Il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando , ospite di Circo Massimo su ...