PayPal sbarca su Samsung Pay | supporto tramite aggiornamento app | ma solo in USA

(Di lunedì 9 aprile 2018) Era lo scorso 22 marzo quando vi avevamo parlato dell'ufficialità ormai certificata diPay in Italia. Oggi, purtroppo, non siamo qui per parlarvi di ulteriori riscontri per quanto riguarda il nostro territorio, ma per darvi una notizia comunque lieta, che interessa da vicino proprio il sistema di pagamenti mobile del noto marchio sudcoreano. Il produttore, a quasi un anno dall'annuncio, ha integrato la compatibilità con, anche se al momentonegli USA.Ilè arrivato ad alcuni utenti americani dopo l'ultimodell'appPay alla versione 2.8.29, che ha visto aggiungere una nuova voce relativa alla registrazione di un accountper poter sostenere spese di vario genere nei negozi autorizzatiil saldo della propria piattaforma di pagamento digitale. Per adesso la funzionalità viene supportatanegli Stati Uniti, ma il ...