Patty Pravo | i 70 anni dell' eterna ragazza ribelle diventata una diva

Buon compleanno Patty Pravo - Carlo Croccolo - Carlo Calenda… : Buon compleanno Patty Pravo, Carlo Croccolo, Carlo Calenda… …Franco Marini, Gianfranco Pasquino, Jean Paul Belmondo, Giuseppe Caldarola, Bruno Zanin, Marta Flavi, Alessandro Vocalelli, Stefano de Lillo, Paolo Canè, Giovanni Allevi, Jacques Villeneuve, Antonio Nocerino, Luca Marin, Lucas Castro… Oggi 9 aprile compiono gli anni: Carlo Croccolo, attore, doppiatore; Giovanni Pallavicini, ex calciatore; Fiorentino Palmiotto, scacchista; Bruno ...

Patty Pravo - un compleanno davvero speciale : Pazza idea, La bambola, Se perdo te, Pensiero stupendo, E dimmi che non vuoi morire sono solo alcune delle canzoni che l'hanno resa celebre in tutto il mondo, tanto da farle raggiungere un record: è ...

Patty Pravo - i 70 anni della ragazza del Piper : Patty Pravo compie 70 anni e per tutti è ancora, e sarà sempre, la ragazza del Piper, la biondina veneziana approdata a ballare e cantare "Ragazzo triste" - un manifesto generazionale firmato Gianni Boncompagni - nel locale di via Tagliamento a Roma, e diventata famosa e nazionalpopolare molto prima della maggiore età, che all'epoca era ancorata a 21 anni.Lei, nata Nicoletta Strambelli il 9 aprile 1948 da Aldo Strambelli e ...

Patty Pravo in concerto al Perla : Patty Pravo indossa le insolite vesti di direttore d'orchestra e approda al Perla Casinò & Hotel per un attesissimo live show, in programma venerdì 16 marzo alle 22 . Tornata sulle scene dei più ...

Patty Pravo : 'Cantare è la vita - ma a Sanremo non ci vado più' : Rincorre ancora la libertà e rivendica, con orgoglio, tutti i 'no' detti per essere indipendente, sopra e fuori dal palco. Guarda avanti, Patty Pravo, da più di mezzo secolo protagonista indiscussa ...

Riccardo Fogli : età - altezza - peso - moglie - figli e vita privata. L’addio ai Pooh per amore di Patty Pravo - il matrimonio con la giovane fidanzata : Vincitore di un Festival di Sanremo e storico membro dei Pooh, Riccardo Fogli è uno dei cantanti più famosi in Italia, grazie a una carriera lunga cinquant’anni e a decine di album pubblicati. Nasce il 21 ottobre del 1947 a Pontedera, in Toscana. Debutta nel mondo della musica in qualità di bassista e frontman degli Slenders, un gruppo rock di Piombino, lavorando nel frattempo come gommista. Nel corso di un tournée nel Nord Italia, ...

