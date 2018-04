Pasta alla marijuana alla figlia di solo un anno - poi prende il giro la piccola col marito : Alaina Marie Limpert, 25 anni, è stata arrestata dopo che la più piccola dei suoi figli ha mangiato i maccheroni preparati al burro di marijuana che aveva cucinato per il marito. La donna, di Tempe, Arizona, dovrà ora rispondere di abusi su minore.Continua a leggere

Pasta nella dieta : non fa ingrassare e fa bene alla salute : Mangiare la Pasta durante la dieta fa bene e può far dimagrire. Ecco cosa si mangia nel menù di una settimana. La Pasta come piatto unico con verdure.

I segreti per mangiare un buon piatto di Pasta senza rinunciare alla linea : La pasta è un alimento importante per la nostra alimentazione, che deve essere presente anche quando stiamo seguendo un regime alimentare ipocalorico. In commercio esistono vari tipi di pasta che ci permettono di alternare il consumo di cereali diversi, garantendo così una dieta ricca e variegata. Possiamo portare a tavola diverse tipologie di pasta (integrale, di semola di grano duro, di soia, di riso, di kamut, di farro) soprattutto quando ...

Firenze - cucinano Pasta senz’acqua : studentesse Usa danno fuoco alla cucina : Inconsueto incidente domestico per tre studentesse americane a Firenze. Hanno messo a cuocere la pasta in una pentola senz’acqua, provocando un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’episodio, accaduto ieri pomeriggio in un appartamento di via Pellicceria nel centro di Firenze, ha interessato tre studentesse ventenni. Le fiamme, spente sul nascere dai pompieri, hanno danneggiato alcuni ...

Sperimentare l’autentica Romagna : nei Ricci Hotels di Cesenatico (FC) si balla il liscio - s’imPasta la piadina - si assapora la tradizione locale : Per molti viaggiatori, andare in vacanza non è solo un modo per ricercare relax e divertimento, ma anche per conoscere la vera anima di un luogo. La Romagna, terra generosa, è uno di quei posti in cui oltre alle soleggiate spiagge e le tante opportunità per i vacanzieri, si possono provare esperienze autentiche, riscoprendo tradizioni, cultura, sapori che esprimono l’essenza del territorio e dei suoi abitanti, passati e presenti. I Ricci Hotels, ...

Allarme allergeni : il Ministero della Salute richiama un lotto di Pasta : Il Ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di pasta di sesamo al cacao denominata “Halva” per rischio presenza di allergeni nel prodotto. La pasta di semola interessata è venduta in confezioni da 350 grammi e fa parte del lotto 05.2017 con scadenza 01-05-2020. La pasta “Baskaya” è stata prodotta dall’azienda Cogener Tarim ve Gida Sanayl nello stabilimento di Konya in Turchia. Con una ...