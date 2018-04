Partigiano e staffetta | marito e moglie | morti novantenni a distanza di poche ore

vanityfair

(Di lunedì 9 aprile 2018) Sonoore didopo una vita insieme come insieme avevano fatto la lotta partigiana. La loro storia è stata raccontata dalla Gazzetta di Reggio, ma ha fatto il giro del web perché Nerina e Nino hanno lottato e vissuto insieme. Erano, ma prima ancora erano statidi Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Nerina Lanzoni, 95 anni, era sorella delSelvino, ucciso a Luzzara, e Alfonso Merzi, ma era noto come Nino, 99 anni, sonoinsieme fra venerdì e sabato. Lei è morta nella notte di venerdì e lui sabato mattina. Erano entrambi ricoverati all’ospedale di Guastalla da alcuni giorni. Oggi i funerali in forma civile. «Nerina e Alfonso erano molto conosciuti a Reggiolo – ha spiegato il sindaco Roberto Angeli – e la loro scomparsa è un lutto per molti. Con loro perdiamo l’ultimodel paese e una, una ...