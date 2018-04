Parliamo di Pd | parliamo di Europa!

huffingtonpost

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il Partito Democratico deve essere un presidio di europeismo in Italia. In un momento tanto delicato per la stabilità del nostro Paese è necessario che si mantenga la barra dritta su quelli che sono i valori europei per sventare il rischio di perdere peso in Europa o addirittura di uscirne.Quando l'antieuropeismo di addentra tra le maglie della società tutto può accadere, anche in Gran Bretagna non prendevano sul serio Farage quando ha cominciato a parlare di Brexit.In Italia la contrapposizione tra sovranisti ed europeisti sta diventando la vera frattura fra le forze politiche, allo stesso modo di come è avvenuto nella maggior parte dei paesi europei. La somiglianza della nuova Lega di Salvini al Front National è voluta; in Europa invece i Cinque Stelle sono da un lato alleati con i sovranisti di Farage, dall'altro votano spesso con l'estrema ...