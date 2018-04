Parlamento | dai nuovi eletti 700 proposte ma molte sono soltanto leggi-fotocopia E per

ilfattoquotidiano

: RT @marcopietro49: MATTARELLA CN NAPOLITANO CONDIZIONANO LA POLITICA ALTRO CHÉ ARBITRI NEUTRALI IL PRESIDENTE DEVE ESSERE ELETTO DAI CITTAD… - marcopietro49 : RT @marcopietro49: MATTARELLA CN NAPOLITANO CONDIZIONANO LA POLITICA ALTRO CHÉ ARBITRI NEUTRALI IL PRESIDENTE DEVE ESSERE ELETTO DAI CITTAD… - aledili78 : @Lovecra31655022 @AugustoMinzolin Sbaglio o PicodellaMirandola dubita della sua stessa memoria? Purtroppo in Itali… - marcopietro49 : MATTARELLA CN NAPOLITANO CONDIZIONANO LA POLITICA ALTRO CHÉ ARBITRI NEUTRALI IL PRESIDENTE DEVE ESSERE ELETTO DAI C… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Settecento testi in due settimane, un record. Tanteledi legge depositate nei due rami deldal 23 marzo scorso, giorno di avvio ufficiale della nuova legislatura. E’ un fiume di parole e articoli di legge su ogni materia dello scibile umano, dalla cremazione dei defunti alle più alte sfere dei diritti, compresi quelli degli animali. Il prodigio che contraddice ogni luogo comune sugliè in realtà solo un trucco. Sembra che lavorino a pieno regime per dare un contenuto alla Terza Repubblica ma basta entrare nei singoli testi per veder naufragare l’entusiasmo: nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un mero copia-incolla dirimaste appese alla vecchia legislatura riparo paro nella nuova dai loro stessi estensori rio da loro colleghi, giacché nell’altra non avevano superato il vaglio dell’assegnazione in commissione ...