Parigi-Roubaix | Peter Sagan scherza sulla vittoria ottenuta | ' chi beve alcol è alcolico

Gli occhi al cielo - le braccia larghe ma nessun ciclista si ferma a soccorrere Michael Goolaerts alla Parigi-Roubaix : Le immagini sono impressionanti. Sono gli istanti in cui Michael Goolaerts, ciclista belga di 23 anni, viene colpito da un infarto durante la Parigi-Roubaix. A 125 chilometri dall'arrivo, fra Viesly e Briastre, il cuore di Goolaerts si ferma e il ciclista della Verandas Willems-Crelan cade rovinosamente. Gli occhi al cielo, le braccia larghe: tutto faceva presagire a un arresto cardiaco, la causa all'origine della morte.Eppure, come si vede dal ...

Il ciclista Michael Goolaerts colpito da un infarto durante la Parigi-Roubaix : muore a 23 anni : Non ce l'ha fatta Michael Goolaerts, il corridore della Vérandas Willems-Crelan colpito da infarto durante la Parigi-Roubaix. Il belga, 23 anni, è morto alle 22.40 nell'ospedale di Lilla dove era stato trasportato con l'elisoccorso. Mentre pedalava in bicicletta sul pavè, impegnato nella Parigi-Roubaix, la regina delle classiche, Goolaerts si è accasciato quando mancavano 125 km al traguardo.I medici gli hanno ...

Un infarto ha ucciso Michael Goolaerts (23 anni) durante la Parigi-Roubaix : Michael Goolaerts è morto ieri, a 23 anni, mentre partecipava a una delle corse più affascinanti e storiche della storia del ciclismo, la Parigi-Roubaix. Il suo cuore si è fermato mentre stava pedalando, sul pavè, a circa 150 chilometri dall’arrivo. Il decesso dell’atleta belga, avvenuto intorno alle 22.40, è stato confermato dalla Verandas Willems-Crelan, la sua squadra, in una nota: "Con ...

Morto il ciclista Michael Goolaerts : caduto durante la Parigi-Roubaix - arresto cardiaco fatale [VIDEO] : Morto il ciclista belga Michael Goolaerts, caduto a terra nel secondo settore di pavé fra Viesly e Briastre alla Parigi–Roubaix: il 23enne è rimasto vittima di un arresto cardiaco, finendo poi a terra. Dopo essere stato soccorso a bordo strada, rianimato con il defibrillatore, era stato portato in ospedale in elicottero, e si è spento all’ospedale di Lilla. Goolaerts non sarebbe rimasto vittima di una caduta ma di un malore e di un ...

Ciclismo : alla Parigi-Roubaix impresa d'altri tempi - Sagan più forte anche del pavé : Lo slovacco scatta a 54 km dalla fine, prende i fuggitivi e trionfa Pochi giorni fa Tom Boonen, il fiammingo vincitore di 4 Parigi-Roubaix , record condiviso con il connazionale Roger De Vlaeminck, , ...

