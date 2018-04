Parigi-Roubaix | arresto cardiaco durante la corsa | morto il 23enne Goolaerts

Il ciclista Michael Goolaerts è morto per infarto. Tragedia alla Parigi-Roubaix : Dramma per Michael Goolaerts Parigi Roubaix 2018: diretta tv e streaming oggi 8 aprile, il percorso e i favoriti Tom Boonen, nuove accuse nei confronti di Fabian Cancellara. L'ex corridore critica ...

Dramma nel ciclismo - muore Goolaerts. Era stato colto da malore e rianimato durante la Parigi-Roubaix : Non ce l'ha fatta Michael Goolaerts. Il ciclista belga 23enne, colpito da un infarto durante la Parigi-Roubaix e rianimato, è morto in ospedale. Dopo essersi sentito male nel settore 28 di pavè fra Viesly e Briastre, è caduto ed è stato rianimato a bordo strada: gli hanno praticato il massaggio cardiaco, con l'utilizzo anche del defibrillatore. Dopo essere stato intubato è stato portato in ospedale. Per alcune ore ha combattuto tra la vita e la ...

Parigi Roubaix - un Peter Sagan gigantesco Video : E’ stata un’edizione spettacolare e drammatica quella che ha regalato quest’anno la #Parigi Roubaix. Tra cadute, incidenti e attacchi l’Inferno del Nord non ha risparmiato emozioni forti, con un Peter Sagan [Video] che ha incorniciato una giornata perfetta. Il Campione del Mondo ha avuto ragione della Quickstep con un attacco da lontano, un azzardo andato a buon fine con la collaborazione di un incredibile Silvan Dillier, secondo. Purtroppo la ...

