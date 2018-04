Parco Marino di Punta Campanella | sold out per il weekend nel Centro Visite Interattivo

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Tutto esaurito per l’open days lanciato daldinelappena trascorso. Una due giorni in cui è stato aperto gratuitamente il nuovissimo. Circa 250 persone hanno partecipato a “Porte aperte sul mare”, l’iniziativa promossa dall’Area Marina Protetta per far vivere un’esperienza a diretto contatto con il mare, i paesaggi e gli splendidi fondali di. Le prenotazioni si sono chiuse già venerdì e non è stato possibile soddisfare le tantissime richieste pervenute. Ai visitatori sono state aperte le 4 sale del, inaugurato a fine gennaio, nel complesso seicentesco denominato “Il Gesù” nel cuore di Massa Lubrense. Accoglienza, con libri, gadget dele giochi interattivi. Poi la sala del Vervece con video live dai fondali. Quindi la terza sala, la Baia di ...