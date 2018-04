Papa | lotta a ingiustizia è santa | non comunista o populista

Torino - Il giovane papà vicino al suo bimbo : “ Lotta per la vita - come mia moglie respinta alla frontiera” : Per il marito della donna nigeriana morta dopo il parto arriva l’offerta di lavoro di un imprenditore romano. “Lo spero, mio figlio dovrà avere un futuro...

ROMA - PALLOTTA/ “Le radio romane le mando in bancarotta" - poi tira in ballo Papa Francesco : ROMA, parla PALLOTTA: “Le radio ROMAne le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”. L’attacco del patron dei giallorossi, l’italo-americano James PALLOTTA, alle emittenti capitoline(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:40:00 GMT)

Papa : "Male all'opera - bisogna lottare" : 12.38 "Noi lo sappiamo il male è purtroppo all'opera nella nostra esistenza e attorno a noi, dove si manifestano violenze, rifiuto dell'altro, chiusure, guerre, ingiustizie". Così il Papa all' Angelus. "Per fare questo bisogna - ha spiegato - avere il coraggio di respingere tutto ciò che ci porta fuori strada, i falsi valori che ci ingannano attirando in modo subdolo il nostro egoismo. La Quaresima è un tempo di penitenza, sì, ma non triste! ...

Leo Gullotta/ Ammiro Papa Francesco che non ha condannato ma ha aperto alle comunità gay : Leo Gullotta, intervistato da La Verità, ha parlato della sua carriera e ricordato pubblica ammissione della sua omosessualità in una intervista di molti anni fa. "Ammiro il Papa perchè.."(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 16:35:00 GMT)

I lavoratori della Embraco incontrano Papa Francesco : 'Dovete lottare e avere fede' : I lavoratori della Embraco hanno incontrato Papa Francesco in Vaticano. "Dovete lottare e continuare ad avere fede anche nella lotta. Io prego per voi" ha detto il Pontefice alla delegazione di ...

Berlusconi : "Milan - servono due punte. Pallotta - fai come me : presidente papà" : Consigli per tutti. Per Rino Gattuso, che dovrebbe cambiare modulo e passare al 4-3-1-2, e per James Pallotta, che dovrebbe stare più vicino alla sua Roma. Silvio Berlusconi interviene ai microfoni di ...