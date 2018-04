Papa Francesco scrive il prontuario per la santità | ' combattere l' aborto e aiutare i

Papa Francesco risponde a chi lo accusa di essere comunista : “Povertà e migranti non sono temi marginali” : “Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. O lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono”. Papa Francesco risponde così, nella sua esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel ...

Papa Francesco e la classe media della santità : "Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente; in questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno. La santità della porta accanto; la classe media della santità". Nella sua nuova esortazione apostolica dedicata alla "Chiamata alla santità nel mondo contemporaneo", Papa Francesco si rivolge a tutti i cristiani. Ai cristiani "della porta accanto", al popolo di Dio paziente che non si distingue ...

Ignazio Moser/ I conflitti con papà Francesco : cosa gli ha detto dopo il GF (Che tempo che fa) : Ignazio Moser, l'ex concorrente del Grande Fratello sta per diventare padre? Da Fabio Fazio a Che tempo che fa l'ex ciclista potrebbe sciogliere i dubbi. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:46:00 GMT)

Siria - 70 morti in un attacco chimico. Papa Francesco : 'Basta stermini - negoziare' : Almeno 70 persone sono rimaste uccise in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Lo rende noto al Jazeera, riportando le ...

Papa Francesco : "Basta stermini e armi chimiche in Siria - negoziare " : Il Pontefice, al termine della messa in piazza San Pietro, ha condannato severamente le nuove stragi in Siria

SCANDALO VATICANO - MONS. CAPELLA ARRESTATO PER PEDOPORNOGRAFIA/ La battaglia di Papa Francesco : PEDOPORNOGRAFIA, ARRESTATO monsignor CAPELLA. VATICANO, ex addetto Nunziatura Washington rischia da 1 a 5 anni per possesso di materiale pornografico avente per oggetto anche soggetti minori(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Papa Francesco invita i preti del Prado ad avere a cuore i poveri : Papa Francesco ha accolto in udienza quest'oggi, 7 aprile 2018, alcuni membri della famiglia del Prado , associazione che - sulla scia del fondatore, il Beato Antoine Chevrier - è impegnata ...

Cancellato a Pompei il murale di Tvboy con Papa Francesco : Com'è successo che quell'opera sia stata rimossa, come era già accaduto, a Roma, al murale del bacio tra Di Maio e Salvini? Da chi è arrivato l'ordine di strappare il poster di Papa Francesco che reggeva un cartello con l'immagine di un cuore arcobaleno e la scritta "Love wins stop homophobia", realizzato nella notte da Tvboy, a Pompei, che il 30 giugno ospiterà il Gay Pride? Possibile sia stato il sindaco, lo stesso ...

Vaticano - Papa Francesco e l'ombra della profezia di Malachia. Antonio Socci : 'Spunta il nome di Bergoglio' : Secondo gli interpreti non è detto che la profezia di Malachia prospetti la fine del mondo per la nostra epoca. Di sicuro però paventa " dopo Gloria olivae , Benedetto XVI, - una sorta di fine della ...

Francesco Arca - papà per la seconda volta : è nato Brando Maria : Francesco Arca, l'attore recentemente sul piccolo schermo con la fiction Sacrificio D'Amore, in onda su Canale 5, ed ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, è diventato papà per la seconda volta.L'attore senese e la sua compagna Irene Capuano, anche lei ex partecipante di Uomini e Donne, sono diventati genitori del loro secondo figlio. Il secondogenito della coppia è un maschietto a cui è stato dato il ...

Rivelazione di una suora : 'Papa Francesco mi ha detto di usare il preservativo' : L'utilizzo dei concezionali per la Chiesa è sempre stato un tabù, ovvero è stata sempre contraria per motivi di principio. L'atto sessuale difatti è visto per i cattolici come un atto di procreazione, di creare una nuova vita, e non come un'espressione di volontà carnale. Papa Francesco è stato spesso al centro di polemiche, specialmente nel mondo laico ma in una recente intervista ora l'attacco potrebbe arrivare dall'interno. Una suora mette in ...

Francesco Arca papà bis : su Instagram l'annuncio e la tenera foto del neonato : Francesco Arca è di nuovo papà, stavolta di un bel maschietto. La compagna Irene Capuano ha annunciato la nascita del piccolo Brando Maria con una tenerissima foto social: “Brando Maria...