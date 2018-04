Papa Francesco | ' I veri cristiani difendono gli immigrati e i poveri'

“GAUDETE ET EXSULTATE” - Papa FRANCESCO/ Esortazione Apostolica su Santità : “difendere deboli non è comunismo” : PAPA FRANCESCO, la nuova Esortazione Apostolica "Gaudete et Exsultate": "la Santità è alla portata di tutti nella vita quotidiana e nei problemi di tutti i giorni". Il testo integrale(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:00:00 GMT)

“Gaudete et Exsultate”/ Esortazione Apostolica di Papa Francesco - il testo : “Santità alla portata di tutti” : Papa Francesco, la nuova Esortazione Apostolica "Gaudete et Exsultate": "la santità è alla portata di tutti nella vita quotidiana e nei problemi di tutti i giorni". Il testo integrale(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:54:00 GMT)

Papa Francesco : web a volte fonte di violenza - anche siti cattolici : "La rete può diventare fonte di violenza". Lo dice il Papa nell'Esortazione Apostolica "Gaudete et exsultate", aggiungendo: "anche i cristiani possono partecipare a reti di violenza verbale mediante ...

Papa Francesco scrive il prontuario per la santità - 'combattere l'aborto e aiutare i poveri' : DIAVOLO 'Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavolo? L'unico modo è il discernimento, che non richiede solo una buona capacità ...

Papa Francesco risponde a chi lo accusa di essere comunista : “Povertà e migranti non sono temi marginali” : “Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. O lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono”. Papa Francesco risponde così, nella sua esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel ...

Papa Francesco e la classe media della santità : "Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente; in questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno. La santità della porta accanto; la classe media della santità". Nella sua nuova esortazione apostolica dedicata alla "Chiamata alla santità nel mondo contemporaneo", Papa Francesco si rivolge a tutti i cristiani. Ai cristiani "della porta accanto", al popolo di Dio paziente che non si distingue ...

Siria - 70 morti in un attacco chimico. Papa Francesco : 'Basta stermini - negoziare' : Almeno 70 persone sono rimaste uccise in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Lo rende noto al Jazeera, riportando le ...

Papa Francesco : "Basta stermini e armi chimiche in Siria - negoziare " : Il Pontefice, al termine della messa in piazza San Pietro, ha condannato severamente le nuove stragi in Siria

SCANDALO VATICANO - MONS. CAPELLA ARRESTATO PER PEDOPORNOGRAFIA/ La battaglia di Papa Francesco : PEDOPORNOGRAFIA, ARRESTATO monsignor CAPELLA. VATICANO, ex addetto Nunziatura Washington rischia da 1 a 5 anni per possesso di materiale pornografico avente per oggetto anche soggetti minori(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Papa Francesco invita i preti del Prado ad avere a cuore i poveri : Papa Francesco ha accolto in udienza quest'oggi, 7 aprile 2018, alcuni membri della famiglia del Prado , associazione che - sulla scia del fondatore, il Beato Antoine Chevrier - è impegnata ...

Cancellato a Pompei il murale di Tvboy con Papa Francesco : Com'è successo che quell'opera sia stata rimossa, come era già accaduto, a Roma, al murale del bacio tra Di Maio e Salvini? Da chi è arrivato l'ordine di strappare il poster di Papa Francesco che reggeva un cartello con l'immagine di un cuore arcobaleno e la scritta "Love wins stop homophobia", realizzato nella notte da Tvboy, a Pompei, che il 30 giugno ospiterà il Gay Pride? Possibile sia stato il sindaco, lo stesso ...