Papa e ' santi della porta accanto' | genitori | lavoratori | malati

Il Papa : “Ecco la via per una santità alla portata di tutti? : L’esortazione Gaudete et exultate, sulla «chiamata alla santità nel mondo contemporaneo» è un documento che in cinque capitoli e 177 paragrafi invita ad essere santi oggi. Spiegando che non si tratta di una chiamata per pochi ma è una via per tutti, da vivere nella quotidianità. «Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felici...

Papa Francesco scrive il prontuario per la santità - 'combattere l'aborto e aiutare i poveri' : DIAVOLO 'Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavolo? L'unico modo è il discernimento, che non richiede solo una buona capacità ...

Papa Francesco e la classe media della santità : "Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente; in questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno. La santità della porta accanto; la classe media della santità". Nella sua nuova esortazione apostolica dedicata alla "Chiamata alla santità nel mondo contemporaneo", Papa Francesco si rivolge a tutti i cristiani. Ai cristiani "della porta accanto", al popolo di Dio paziente che non si distingue ...

Lunedì esce la 'Gaudete et Exsultate' del Papa sulla santità : Città del Vaticano, 5 apr. , askanews, esce Lunedì prossimo, nove aprile, la preannunciata esortazione apostolica del Papa 'sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo'. La sala stampa della ...

Il Papa e Padre Pio : «La vita cristiana è "mi dono" - non un "mi piace" sulla pagina dei santi» : Riprendendo le parole del santo, Francesco ricorda che 'è la preghiera, questa forza unita di tutte le anime buone, che muove il mondo, che rinnova le coscienze, […] che guarisce gli ammalati, ...

PAOLO VI E OSCAR ROMERO SARANNO SANTI/ L’annuncio di Papa Francesco : i miracoli sulla vita nascente : PAOLO VI e OSCAR ROMERO SARANNO SANTI: l'annuncio di Papa Francesco e i miracoli sulla vita nascente. Le date ipotetiche per le canonizzazioni di Montini e del vescovo martire di El Salvador(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Francesco proclama santi Paolo VI e Romero : il Papa del Concilio e il vescovo di strada simboli della Chiesa di Bergoglio : Due facce agli antipodi della stessa Chiesa cattolica – un pontefice e un vescovo “di strada” – che diventano simboli della Chiesa di Francesco. Nello stesso giorno Bergoglio autorizza la Congregazione delle Cause dei santi a promulgare il decreto per proclamare santi Giovanni Battista Montini, Papa Paolo VI, e Oscar Romero, l’arcivescovo di San Salvador, ucciso il 24 marzo 1980 dagli squadroni della morte dal ...

