Palumbo PD | Multe a Portonaccio | paga il Comune di Roma

(Di lunedì 9 aprile 2018)– Marco, Consigliere del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “L’avevamo detto e stradetto. Lea via disarebbero diventate un boomerang per ildi. L’abbiamo detto in varie sedi. In Commissione Trasparenza, in Commissione Mobilità, sui media e agli Organismi Istituzionali che governano questa Città. Era necessario un provvedimento in autotutela. Ma la sindaca Raggi e la sua Giunta presuntuosa e arrogante non solo hanno un problema di udito ma come si dice adi ‘comprendonio'”. “Ed ecco che arrivano gli esiti dei primi ricorsi al Prefetto: accettati. Traduzione: ilnon solo non otterrà ilmento dellema dovrà sostenere i costi relativi al lavoro dei Vigili, degli uffici Amministrativi e dell’Avvocatura e le spese legali. Complimenti Raggi, fare una ...