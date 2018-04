Pallanuoto | Europa Cup 2018 | Settebello alla riscossa | e senza quell’inizio da incubo…

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : la Croazia si impone in casa - Spagna battuta : Dopo i Mondiali arriva anche la prima edizione dell’Europa Cup: è una Croazia dominante quella di questo biennio nella Pallanuoto maschile. I padroni di casa in quel di Rijeka sfruttano il fattore pubblico e dominano nella finale della nuova manifestazione continentale contro la Spagna, vincendo per 12-9. I croati si propongono, ovviamente, come i grandi favoriti per gli Europei di quest’estate. Un solo uomo al comando nella partita ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Serbia 10-9. Le pagelle della gara : cuore Settebello - podio centrato! : Il Settebello ha centrato il terzo posto nell’Europa Cup di Pallanuoto: la Serbia è stata battuta per 10-9 nella partita di oggi. Dopo sei anni l’Italia torna a superare la squadra che ha vinto le ultime Olimpiadi. La bella rimonta della squadra azzurra è stata davvero emozionante: andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna. ITALIA, 7,5: cuore Settebello. Si può riassumere così la partita della nazionale azzurra che, sotto 1-5 ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : CAPOLAVORO DEL SETTEBELLO! Battuta la Serbia - è terzo posto : Un Settebello mostruoso riesce a conquistare la terza piazza nella prima edizione della Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in quel di Rijeka gli azzurri si impongono per 10-9 sulla Serbia nella finalina, al termine di un match davvero bellissimo. Più che la medaglia di bronzo, a far gioire Sandro Campagna è la prestazione messa in mostra contro la squadra campionessa olimpica e d’Europa. Tanto cuore e qualità per Figlioli e compagni: ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Serbia in DIRETTA : finale per il terzo posto Europa Cup 2018 in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, finale per il terzo posto delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: una sfida per il bronzo di valore immenso, che anticiperà invece il match per il titolo tra Spagna e Croazia. In quel di Rijeka gli azzurri sono partiti malissimo, ma poi hanno ingranato la marcia giusta e vogliono mettere in acqua tutto il talento e l’esperienza per agguantare una vittoria che, più per il ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della terza giornata. La Croazia batte la Serbia e va in finale - l’Italia per il podio : Si sono conclusi i gironi di Europa Cup di Pallanuoto: nel girone degli azzurri, dopo una nuova bella prestazione e la vittoria per 10-7 sulla Grecia, è arrivato il secondo posto nel girone per il Settebello, mentre la Spagna, già certa da ieri del primo posto, ha perso contro l’Ungheria per 7-13. In classifica Spagna ed Italia a quota 6 punti, Ungheria terza a quota 4, Grecia ultima a 1. Gli iberici sono primi per la vittoria nello ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Grecia 10-7. Le pagelle del Settebello - Di Fulvio straordinario : Altra partita ed altra vittoria, la seconda consecutiva per il Settebello nelle Super Final di Europa Cup in quel di Rijeka. La nazionale italiana di Pallanuoto si è imposta per 10-7 sulla Grecia ed ha agguantato la seconda piazza nel proprio raggruppamento, utile a raggiungere il pass per la finale per il bronzo che si disputerà domani. Andiamo a rivivere il match odierno con le pagelle degli azzurri. 1 Del Lungo, voto 6,5: chiamato in causa ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello batte anche la Grecia. Sarà finale per il terzo posto : Se quello di ieri poteva essere un indizio, il secondo fa una prova e arriva oggi: il Settebello è tornato, l’esordio con la Spagna è assolutamente dimenticato. In quel di Rijeka, nel terzo ed ultimo incontro della fase a gironi delle Super Final di Europa Cup gli azzurri si impongono per 10-7 sulla Grecia, agguantando così ufficialmente la seconda piazza nel raggruppamento. Domani Figlioli e compagni andranno a giocarsi la terza posizione ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della seconda giornata. Spagna in finale - attende una tra Serbia e Croazia : La Spagna è in finale di Europa Cup: questo il verdetto della seconda giornata dei gironi della competizione in corso a Rijeka, in Croazia. L’avversaria della formazione iberica uscirà dal match, che assume i connotati di una semifinale, tra Croazia e Serbia. Per l’Italia, dopo l’ottima prestazione odierna con tanto di vittoria per 10-5 sull’Ungheria, resta la possibilità di arrivare alla finale per il terzo posto, in ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Ungheria 10-5 - le pagelle del Settebello. Bodegas e Di Fulvio super : Arriva il pronto riscatto per la nazionale italiana di Pallanuoto, impegnata a Rijeka nelle super Final di Europa Cup. Dopo la clamorosa battuta d’arresto all’esordio con la Spagna, gli azzurri vincono con l’Ungheria per 10-5 e tornano in piena corsa per un risultato di prestigio. Match giocato benissimo dalla compagine di Sandro Campagna, perfetta praticamente in ogni fondamentale. Andiamo a rivivere l’incontro con le ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello si riscatta prontamente. Ungheria battuta 10-5 : Arriva il pronto riscatto per il Settebello nella Super Final di Europa Cup in quel di Rijeka (Croazia). La nazionale italiana, dopo la clamorosa sconfitta all’esordio ieri con la Spagna, riesce a trovare la vittoria battendo per 10-5 la forte Ungheria. A sorprendere non è tanto il risultato, ma la prestazione degli azzurri: una prova eccezionale da parte di Figlioli e compagni. Attacco e difesa sono agli opposti rispetto a ieri, non ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Ungheria in DIRETTA : sfida cruciale per gli azzurri nel girone di Europa Cup : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a LIVEllo generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in ...