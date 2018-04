Palermo Mafia | estorsioni | 7 arresti

Rassegna 6.4. Mafia nigeriana a Palermo : il Pm chiede più di un secolo di carcere per i 14 imputati : Ansa Politica. Governo: secondo giorno di consultazioni. Mattarella: 'Serve più tempo. Secondo giro consultazioni'. Di Maio: 'Due interlocutori alternativi sono Lega o Pd'. Lega: 'Governo con il ...

Mafia nigeriana - a Palermo chiesto più di un secolo di carcere per 14 imputati. Il pm : “Condannateli per 416 bis” : Condannare gli affiliati alla Black Axe per associazione a delinquere di stampo mafioso. È la richiesta del pm Gaspare Spedale alla fine della requisitoria del primo processo celebrato a Palermo alla Mafia nigeriana. Oltre un secolo di carcere le richieste di pena per 14 presunti componenti della banda, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. I nigeriani sotto processo sono accusati di aver controllato il mercato della ...

Mafia : legale Riina - Procura Palermo caduta su 'Sistemi criminali' : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - "La Procura di Palermo non è caduta sul processo trattativa ma è caduta da quando ha ipotizzato l'inchiesta sui 'Sistemi criminali'. Gelli, Delle Chiaie, etc., la Procura ha portato avanti fino a oggi una ipotesi fatta per autoalimentarsi, e il giudice non può consenti

Mafia : voto di scambio - Procura Palermo chiede archiviazione per Ferrandelli : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – La Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta a carico di Fabrizio Ferrandelli, ex deputato regionale e oggi leader dell’opposizione al consiglio comunale, accusato di voto di scambio politico-mafioso. Il Procuratore aggiunto Salvatore De Luca e il pm Caterina Malagoli hanno chiesto l’archiviaizone dell’indagine perché non sono stati trovati riscontri alle ...

Palermo - vicini a Messina Denaro : 6 condanne per mafia : Sei condanne per per associazione mafiosa, turbativa d'asta e intestazione fittizia di beni sono stati inflitti dal Gup di Palermo Roberto Riggio a un gruppo di persone tra le quali Rosario Firenze , ...

Palermo - appalti vinti grazie alla mafia : condannato a 11 anni imprenditore vicino a Matteo Messina Denaro : Il gup di Palermo Roberto Riggio ha condannato a 11 anni di carcere per associazione mafiosa, turbativa d'asta e intestazione fittizia di beni l'imprenditore di Castelvetrano , Tp, Rosario Firenze, ...

Mafia : Confcommercio Palermo aderisce a 'Giornata della Memoria' : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Anche Confcommercio Palermo, così come tutto il sistema nazionale di Confcommercio Imprese per l'Italia, aderisce alla celebrazione della XXIII “Giornata della memoria e dell'impegno in memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie”, che, dal punto di vista naziona

Palermo : prima pagina del NYT per il Teatro Massimo - simbolo antimafia : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - prima pagina e foto in apertura sull'edizione di ieri del New York Times per il Teatro Massimo di Palermo, definito dal prestigioso quotidiano "Non solo una bella facciata ma un simbolo antimafia". Il lungo articolo a firma del giornalista Rod Nordland, accompagnato da

Il Teatro Massimo di Palermo in prima pagina sul New York Times : 'Simbolo anti-mafia' : La didascalia parla di un Teatro sempre alla ricerca di modi per ampliare la sua offerta di spettacoli . Ed il biglietto da visita del lungo articolo che compare a pagina 3, firmato dal giornalista ...

Mafia : Palermo ricorda Joe Petrosino : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Il Comune di Palermo ha ricordato oggi, con la deposizione di una corona di fiori sul luogo dell’omicidio, Joe Petrosino, il poliziotto italo-americano ucciso a piazza Marina il 12 marzo del 1909. "Come ogni anno - ha sottolineato il sindaco Leoluca Orlando - la città

Mafia - l’arcivescovo di Palermo : “Dalla Chiesa omissioni nella lotta a Cosa nostra. Dobbiamo chiedere perdono” : Chiede scusa per quanto i suoi predecessori non hanno fatto nella lotta a Cosa nostra. È una presa di posizione netta quella di don Corrado Lorefice, l’arcivescovo di Palermo. “Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia”, ha ...

Mafia : arcivescovo Palermo - Chiesa chieda perdono per suo silenzio : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia". Lo ha detto don C