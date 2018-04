Palermo | imponevano la carne di Cosa Nostra nei supermercati | sei arresti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 aprile 2018) Dalle aziende degli ‘amici’ ai banchi deidi, obbligati a vendere i prodotti dia un prezzo più alto. Ognuno si era scelto il suo settore: Pietro Formoso, fratello di due boss condannati all’ergastolo per la strage di via Palestro a Milano nel 1993, aveva puntato sulla. È intorno a lui che ruotavano le indagini della Guardia di finanza e dei Carabinieri del comando provinciale diche hanno portato questa mattina all’arresto di sei persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata e reati contro la pubblica amministrazione e di frode fiscale. Nell’operazione Beni di famiglia, che ha portato anche a un divieto di dimora imposto a un ispettore della Polizia in servizio al commissariato di Porta Nuova di, sarebbero coinvolti alcuni negozi di compro oro. Secondo Carabinieri e ...