Palermo | bimba di 5 anni muore durante una festa

Palermo : bimba venduta dai genitori a pedofili - oggi gli interrogatori : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - Verranno interrogati oggi dal gip i genitori della bambina di nove anni 'venduta' a due pedofili sessantenni in cambio di denaro. Sempre oggi saranno sentiti dal gip Antonella Consiglio anche i due uomini che avrebbero pagato i genitori della piccola. I quattro sono st

Palermo - la testimonianza della bimba fatta prostituire. L'attacco di Aldo Di Giacomo : «Mi dava cinque euro se gli davo un bacio, 25 se facevo qualcosa in più. Questo è successo prima che compissi dieci anni». Il racconto è drammatico, a tratti raccapricciante. La vittima è sempre ...

Palermo : bimba di 9 anni costretta a prostituirsi : In cambio di pochi euro padre e madre costringevano la loro figlia di nove anni a prostituirsi con due anziani braccianti di 63 e 79 anni che per la piccola avrebbero potuto essere i nonni. Una violenza ignobile consumata tra degrado e miseria, quella che segnerà per sempre questa bambina nata e cresciuta a Trappeto, un paesino nella periferia in provincia di Palermo. I genitori di 43 e 58 anni lavoravano nei campi; raccoglievano pomodori ed è ...

Palermo : i racconti dell’orrore della bimba costretta a prostituirsi : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) – “Se gli davo solo un bacio mi dava cinque euro, se facevo qualcosa in più mi dava 25 euro. Io non volevo farlo ma lui insisteva”. E’ soltanto un breve stralcio dei racconti dell’orrore fatti dalla bambina di nove anni costretta dai genitori a prostituirsi in aperta campagna, in auto, oppure a casa. La piccola è stata ascoltata dagli inquirenti alla presenza di una psicologa. E’ ...

Palermo - il racconto choc della bimba costretta a prostituirsi : "Vivo con mamma e papà. Sono figlia unica. Mio padre fa l'agricoltore. Il primo agosto l'ho accompagnato a raccogliere i pomodori nel campo": prime parole innocenti quella della bimba costretta a prostituirsi per i genitori. Parole terribiliParole che anticipano un racconto terrificante e brutalmente drammatico: "Lui - il padre ndr - si era messo d'accordo con un amico di famiglia che ci aspettava ...