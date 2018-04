Palermo | Asp in Piazza | rinviata al 17 aprile tappa a Trabia

Sanità : da 3 aprile certificati esenzione ticket - Asp Palermo 'sfruttate procedura online' : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - "Evitate le code ed utilizzate lo sportello online dell’Asp di Palermo. E' uno strumento semplice ed efficace che con pochi clic consente di stampare comodamente a casa il certificato di esenzione ticket per reddito". Alla vigilia del rinnovo dell'esenzione è il commis

Carceri : Palermo - un corso di vivaismo per i giovani detenuti del Malaspina : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Insegnare ai giovani detenuti dell'Istituto Malaspina di Palermo le tecniche del vivaismo. E' l'obiettivo di 'Semina libertà' il progetto della Coldiretti Palermo siglato questa mattino con il direttore dell'Istituto minorile Michelangelo Capitano. A gestire il progett

Palermo. Trasporto illecito di rifiuti : sequestrate due motoape : La Polizia Municipale di Palermo ha sequestrato per Trasporto illecito di rifiuti due motoape cariche di rifiuti elettrici. I rispettivi conducenti

Stabilizzazione contrattisti Asp Ragusa : incontro a Palermo : Stabilizzazione contrattisti Asp 7 Ragusa. Il consigliere Tato Cavallino Incontra a Palermo l’assessore alla salute, Razza.

Giovane madre di Palermo muore aspettando l’operazione - il marito : “Me l’hanno ammazzata” : Giovane madre di Palermo muore aspettando l’operazione, il marito: “Me l’hanno ammazzata” Il marito a Pomeriggio Cinque: “Hanno ammazzato mia moglie” Continua a leggere L'articolo Giovane madre di Palermo muore aspettando l’operazione, il marito: “Me l’hanno ammazzata” sembra essere il primo su NewsGo.

Palermo : raid nella scuola De Gasperi - rubati quindici computer : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Nuovo raid nella scuola 'De Gasperi' di Palermo dove ignoti sono entrati, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, e hanno portato via almeno quindici computer portatili. I malviventi hanno anche svaligiato le macchinette del caffè dell'istituto. Da giovedì not

Palermo : da domani sera tappa a Ballarò per camper Asp contro droga e alcol : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - Prima tappa domani sera, venerdì 9 febbraio, nel quartiere di Ballarò per il camper delle dipendenze patologiche dell’Asp di Palermo. Dalle 19 alle 23 gli operatori dell’Azienda provinciale saranno in piazza Casa Professa per "raggiungere i giovani consumatori di 'sosta

Palermo : screening oncologici - in un anno scoperti dall'Asp 226 tumori (2) : (AdnKronos) - Sono in tutto 916 i tumori diagnosticati dal 2014 ad oggi dall'Asp di Palermo e 226 solo nel 2017. Il report completo degli screening oncologici effettuati dall'Azienda sanitaria è stato presentato oggi, durante la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Asp in Piaz

Vaccini : Asp Palermo - morbillo e varicella in aumento del 63 - 10% nel 2017 : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - "Sono state complessivamente 480mila le vaccinazioni effettuate nel 2017 dall'Asp di Palermo con un aumento di quelle obbligatorie del 33,80%. Ancora più significativo è stato l’aumento delle vaccinazioni per morbillo, rosolia, parotite e varicella: siamo passati dalle

Palermo : screening oncologici - in un anno scoperti dall’Asp 226 tumori : Sono complessivamente 226 i tumori diagnosticati nel 2017 dall’Asp di Palermo attraverso i programmi di screening oncologici. Il report completo dell’attività sarà presentato oggi, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa in programma nei locali della direzione generale di via Giacomo Cusmano 24. Il Commissario dell’Azienda, Antonio Candela, comunicherà, tra l’altro, il calendario 2018 di Asp in Piazza e degli Open Day della ...

