Paleopatologia | in uno scheletro di mille anni fa il più antico osteoblastoma mai

(Di lunedì 9 aprile 2018) Un tumore osseo difa, il piùnel suo genere mai rinvenuto, è stato scoperto dall’équipe della divisione didell’Università di Pisa coordinata dalla professoressa Valentina Giuffra. Si tratta di unche ricercatori hanno diagnosticato nel seno frontale del cranio in unodatato al X-XII secolo e portato alla luce durante gli scavi archeologici condotti nel 2004 presso il grande cimitero medievale della pieve di Pava (Siena). La scoperta, appena pubblicata sulla rivista scientifica internazionale “The Lancet Oncology”, getta nuova luce sull’antichità dei tumori ossei e pone le basi per nuove ricerche nel campo della paleoncologia. Sezione istologica dell’(Blu di Toluidina, 100x) L’individuo, un giovane maschio di 25-35, presentava in corrispondenza dell’osso frontale una rottura post mortale che ha permesso di ...