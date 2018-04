Padova Selfie sul cornicione del grattacielo | denunciati tre 16enni e un 17enne

fanpage

(Di lunedì 9 aprile 2018) Hanno rischiato la vita nelabbandonato per undal ventesimo piano. Sono saliti sullo stabile mai finito di via Panama e hanno scavalcato la recinzione per una foto. Segnalati dalla Polizia per procurato allarme.