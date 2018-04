Ordigno Bologna | è stato fatto brillare

Ordigno bellico a Bologna : brillamento in una cava - operazione conclusa : Si è conclusa in tarda mattinata, con il brillamento in una cava a Pianoro, l’operazione che ha riguardato una Ordigno bellico d’aereo inglese della Seconda Guerra Mondiale da 213 kg, rinvenuto in un cantiere vicino alla stazione di Bologna. Disinnesco, rimozione e brillamento sono stati condotti dagli artificieri del genio ferrovieri dell’Esercito, coordinati dalla prefettura. Per consentire l’intervento ieri sono state ...

Disinnesco Ordigno bellico Bologna : concluse le operazioni - termina l’evacuazione : Si sono concluse alle 17.40 di oggi le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale ritrovato in un terreno di proprietà privata nelle vicinanze del sottopasso ferroviario tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi a Bologna. La viabilità – spiega il Comune in una nota – è stata ripristinata e tutti i cittadini che si sono dovuti allontanare a scopo precauzionale dalla “danger zone” ...

Bomba Stazione Bologna - diretta disinnesco Ordigno/ Treni modificati e cancellati : “evacuate 10mila persone” : disinnesco ordigno bellico alla Stazione di Bologna Centrale: modifiche di percorso, circolazione Treni e corse cancellate. Tutti i dettagli di RFI-Trenitalia, info, orari e disagi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Bologna : domenica 8 aprile disinnesco di un Ordigno bellico : domenica 8 aprile, a partire dalle ore 9, sono previste a Bologna le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente al Secondo conflitto mondiale tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi, nelle vicinanze del sottopasso ferroviario, in terreno di proprietà privata del peso di 500 libbre in cattivo stato di conservazione. Il disinnesco avverrà mediante dispolettamento sul luogo del ritrovamento e successivo trasporto nella cava “I Laghi” ...