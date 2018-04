Ordigno bellico a Bologna | brillamento in una cava | operazione conclusa

Disinnesco Ordigno bellico Bologna : concluse le operazioni - termina l’evacuazione : Si sono concluse alle 17.40 di oggi le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale ritrovato in un terreno di proprietà privata nelle vicinanze del sottopasso ferroviario tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi a Bologna. La viabilità – spiega il Comune in una nota – è stata ripristinata e tutti i cittadini che si sono dovuti allontanare a scopo precauzionale dalla “danger zone” ...

Stazione Bologna Centrale - disinnesco Ordigno bellico/ Modifiche circolazione treni : cancellati - info e orari : disinnesco ordigno bellico alla Stazione di Bologna Centrale: Modifiche di percorso, circolazione treni e corse cancellate. Tutti i dettagli di RFI-trenitalia, info, orari e disagi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:40:00 GMT)

Disinnesco Ordigno bellico - domenica 8 a Bologna oltre 9mila evacuati - : Le operazioni degli artificieri richiedono l'allontanamento temporaneo di 5.694 famiglie. Modifiche alla viabilità cittadina per auto, bus, taxi, treni e aerei. Sospesa dalle 9 alle 16 la circolazione ...

Bologna : domenica 8 aprile disinnesco di un Ordigno bellico : domenica 8 aprile, a partire dalle ore 9, sono previste a Bologna le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente al Secondo conflitto mondiale tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi, nelle vicinanze del sottopasso ferroviario, in terreno di proprietà privata del peso di 500 libbre in cattivo stato di conservazione. Il disinnesco avverrà mediante dispolettamento sul luogo del ritrovamento e successivo trasporto nella cava “I Laghi” ...

Bologna. Brillamento di un Ordigno bellico in via Zanardi : Domenica 8 aprile Brillamento di un ordigno bellico ritrovato tra via Zanardi e via Bovi Campeggi. Tutte le indicazioni sui

Bomba Fano - esplosione in mare per l'Ordigno bellico - : Il dispositivo risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato fatto brillare dagli artificieri della Marina Militare a due miglia al largo dalla città delle Marche

Fano - l'Ordigno bellico sarà fatto brillare lunedì 19 marzo - : La bomba della Seconda guerra mondiale, innescata accidentalmente durante i lavori per realizzare uno scolmatore vicino alla spiaggia Sassonia, al momento si trova a largo della costa della cittadina ...

Fano - Ordigno bellico sul lungomare. “Il pericolo è cessato - la bomba è a due miglia al largo di Fano” : Il pericolo è cessato, l’ordigno è a due miglia al largo della città. Fano tira un sospiro di sollievo dopo la scoperta e le operazioni di rimozione di un ordigno bellico carico di oltre 225 chili di tritolo che era stato trovato in cantiere dll’Aser, sul lungomare Sassonia. La bomba è stata imbragata e trasportata in acqua, al largo della costa, e resterà in mare almeno 144 ore ovvero il tempo massimo per l’eventuale esplosione, ...

Fano - Ordigno bellico portato in alto mare : cessato allarme - 20mila persone tornano a casa : cessato allarme a Fano, dove ieri nel corso di alcuni lavori in viale Ruggeri era stato ritrovato un ordigno bellico e per consentire le operazioni di rimozione erano state evacuate circa 20mila ...