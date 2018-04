Orban stravince ancora | perché l' Europa rischia di andare in tilt

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Risultati Ungheria : Orban stravince Elezioni “uniti contro invasione Islam” : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : Risultati Elezioni Ungheria , Viktor Orban stravince il voto, "vittoria storica per la madrepatria. Difensore contro l' invasione islamica (9 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Ungheria - Orban stravince le elezioni con quasi il 50% : ha la maggioranza per cambiare la costituzione : Viktor Orban sarà per la terza volta premier d’Ungheria. Il primo ministro anti-immigrati ha stravinto le elezioni conquistando il 49,5% dei voti e, con quasi la totalità delle schede scrutinate, il suo partito Fidesz ha ottenuto 133 dei 199 seggi, percentuale che gli darebbe anche la super maggioranza dei due terzi necessaria per i cambiamenti costituzionali. Potrà così continuare a sviluppare il suo progetto di “democrazia ...