“Ora te lo dico io!” Isola dei famosi | tra Alessia è Bianca | è crack | l’inaspettato

caffeinamagazine

: RT @_takecareofme_: Zic io ti voglio bene ma ora te lo dico apertamente NON SONO PIÙ ARRABBIATA CON MATTEO CHE NON T’HA SALVATO SABATO!! OR… - Amalia16999105 : RT @_takecareofme_: Zic io ti voglio bene ma ora te lo dico apertamente NON SONO PIÙ ARRABBIATA CON MATTEO CHE NON T’HA SALVATO SABATO!! OR… - MerlaXO : RT @UnGrumodiSogni: Ma l'avete vista Nilufar quando Giordano ha detto: 'Io non vedo l'ora di uscire di qua con lei' NO DICO AVETE VISTO LA… - indivanados : RT @StefCalab: @indivanados @ekt0rp Dico di no, assolutamente. Lavorare non è solo una necessità. Certo, avendo la possibilità economica si… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) È ormai tutto pronto per la semifinale dell’dei. La puntata andrà in onda lunedì 9 aprile su Canale 5 e sarà condotta daMarcuzzi, con l’aiuto degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, conduttore e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto dichiarato dall’inviato Stefano De Martino sarà l’ultima puntata trasmessa dall’Honduras. Ultima settimana di permanenza a Playa Dos per i naufraghi, che tra pochi giorni lasceranno definitivamente l’alla volta dell’Italia e della finale che dovrebbe svolgersi, come di consueto, all’Idroscalo di Milano. In nominationMancini e Jonathan Kashanian. Già finalista Amaurys Pèrez. Ma chi farà compagnia al pallanuotista cubano? In gara, oltre ai due naufraghi in attesa della scelta del televoto e allo sportivo, sono rimasti ...