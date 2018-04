Opel - I nuovi accessori dedicati alla Grandland X

quattroruote

: RT @motorionline: #Opel #GrandlandX esalta l’avventura e il tempo libero con i nuovi accessori dedicati [FOTO] - vevirgil : RT @motorionline: #Opel #GrandlandX esalta l’avventura e il tempo libero con i nuovi accessori dedicati [FOTO] -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Laha stilato un elenco diX, ponendo particolare attenzione alle molteplici soluzioni di trasporto pensate per ottimizzare lo spazio a bordo e nel bagagliaio. Inoltre, gli amanti dello stile potranno donare un piglio maggiormente sportiveggianteSuv -provata recentemente nellinedita variante 2.0 Diesel Ultimate da 177 CV - graziedozione di particolari Opc Line.Versatilità e spazio le parole dordine. Su richiesta, per esempio, si può optare per il sistema FlexConnect, che offre una serie diper mantenere labitacolo ordinato: gancio multiuso, appendiabiti, supporto per tablet e tavolino pieghevole. Con il supporto della specifica griglia, inoltre, gli oggetti caricati nel bagagliaio possono essere immobilizzati e trasportati in sicurezza. Nel caso in cui il volume di carico di 1.652 litri non bastasse a soddisfare le ...